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Como hangi ülkenin takımı, Como hangi ligde oynuyor?

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Como hangi ülkenin takımı, Como hangi ligde oynuyor?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin bu sezonki sürpriz takımlarından Como, Manchester United gibi bir devi ağırlayacak olmasıyla futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Avrupa sahnesinde ilk kez boy gösteren kulüp hakkında merak artarken, “Como hangi ülkenin takımı?” ve “Como hangi ligde oynuyor?” soruları en çok araştırılan konular arasına girdi.

Como, İtalya’nın kuzeyindeki aynı adlı şehrin futbol takımı ve İtalya’nın en üst ligi Serie A’da mücadele ediyor. 2025-2026 sezonunu Serie A’da dördüncü sırada tamamlayan kulüp, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma başarısı gösterdi. İşte Como hakkında merak edilenler.

COMO HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Como, İtalya’nın takımıdır. Kulüp, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde, ünlü Como Gölü’nün kıyısında yer alan Como şehrini temsil ediyor. Kulübün resmi adı Como 1907; bu ad, takımın kuruluş yılı olan 1907’den geliyor.

COMO HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Como, İtalya’nın birinci futbol ligi Serie A’da mücadele ediyor. 2023-2024 sezonunda Serie B’yi ikinci sırada tamamlayarak uzun yılların ardından Serie A’ya yükselen kulüp, kısa sürede İtalyan futbolunun yükselen güçlerinden biri haline geldi.

COMO TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Como, 2025-2026 sezonunda Serie A’da devlerin önünde dördüncü sırayı alarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Bu başarı, İtalyan basınında sezonun en büyük peri masallarından biri olarak değerlendirildi.

COMO’NUN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Como’nun teknik direktörü, Arsenal, Barcelona ve Chelsea formalarıyla tanınan eski İspanyol futbolcu Cesc Fabregas. Futbolu Como’da bırakan Fabregas, teknik direktörlük kariyerinde kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı ve takımı Serie B’den Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı. Avrupa’nın birçok büyük kulübünün radarına giren Fabregas, sezon sonunda kulüp yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından Como’da kalacağını açıkladı.

COMO’NUN SAHİBİ KİM?

Como, Endonezyalı iş insanları Hartono kardeşlerin sahipliğinde bulunuyor. Kulübe yapılan yatırımlar, takımın alt liglerden Serie A’ya ve ardından Avrupa sahnesine yükselişinde önemli rol oynadı.

COMO’NUN STADI HANGİSİ?

Como, iç saha maçlarını Como Gölü’nün hemen kıyısında yer alan Stadio Giuseppe Sinigaglia’da oynuyor. Eşsiz göl manzarasıyla dikkat çeken stat, Avrupa’nın en özel konumlu stadyumları arasında gösteriliyor.

COMO MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Como, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında bu akşam, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te Stadio Giuseppe Sinigaglia’da Manchester United’ı ağırlıyor. Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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