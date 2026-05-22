Cloudflare çöktü mü, ne zaman düzelecek 22 Mayıs Cuma?

“Cloudflare çöktü mü, ne zaman düzelecek?” sorusu, erişim problemleri yaşayan kullanıcılar tarafından son dakika gelişmeleriyle birlikte yoğun şekilde araştırılıyor. Dünya genelinde birçok siteye erişimde yaşanan aksaklıklar sonrası Cloudflare kaynaklı bir sorun olup olmadığı merak konusu oldu.

CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ?

Akşam saatlerinde başlayan erişim problemleri sonrası kullanıcılar Cloudflare’da küresel bir kesinti olup olmadığını araştırmaya başladı. Yaşanan sorunların, bazı veri merkezlerinde meydana gelen geçici ağ ve yapılandırma hatalarından kaynaklandığı değerlendirildi. Teknik ekiplerin ilk incelemelerinde durumun “global service degradation” yani küresel hizmet performans düşüşü olarak sınıflandırıldığı aktarıldı.

ERİŞİM SORUNLARI DÜNYA GENELİNDE HİSSEDİLDİ

Cloudflare altyapısını kullanan birçok web sitesinde aynı anda erişim problemleri yaşandı. Bu durum, özellikle haber siteleri, e-ticaret platformları ve bazı sosyal medya servislerinde gecikmelere ve bağlantı hatalarına neden oldu. Kullanıcılar sayfalara girişte yavaşlama ve zaman zaman tamamen erişememe sorunlarıyla karşılaştı.

DNS VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ETKİLENDİ

Yaşanan kesintinin en çok etkilediği alanlardan biri DNS yönlendirme sistemleri oldu. Web sayfalarına yapılan isteklerin işlenmesinde ciddi gecikmeler meydana gelirken, bazı bölgelerde bağlantı tamamen kopma noktasına geldi. Bu durum, Cloudflare’ın küresel altyapısının belirli noktalarında aksaklık yaşandığını ortaya koydu.

TEKNİK EKİPLER SORUNU GİDERMEYE ÇALIŞIYOR

Cloudflare teknik ekiplerinin sorunun kaynağını tespit etmek ve hizmetleri normale döndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Sistemlerin kademeli olarak toparlanması beklenirken, kullanıcıların kısa süreli erişim problemleri yaşamaya devam edebileceği ifade ediliyor.

Osman DEMİR
