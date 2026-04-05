Televizyon ekranlarının yeni fenomeni Çirkin dizisi, sadece dramatik sahneleriyle değil, aynı zamanda karakterlerin derinlemesine işlenmiş hayatlarıyla da izleyiciyi ekrana kilitliyor. Çirkin konusu ne, Çirkin dizisi hangi aileyi anlatıyor merak edenler için dizi, aile içi çatışmalar, gizemli olaylar ve güçlü karakter ilişkilerini ön plana çıkarıyor. İzleyiciler, her bölümde bu ailenin sırlarını adım adım keşfetmeye devam ediyor.

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği ve Fırat Parlak ile Koray Şahin’in imzasını taşıyan Çirkin dizisi, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ı bulunduruyor. Dizi kadrosu ise dikkat çekici isimlerle dolu: Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Erva Özel, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor dizide rol alıyor.

ÇİRKİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aşk, hırs ve hesaplaşma temalarıyla dikkat çeken Çirkin dizisi, Meryem Tunalı’nın kaybolmasıyla başlıyor. Hikâye, bir mahalledeki büyük dönüşümün izini sürerken, küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem’in kalbinde büyüttüğü tek aşkı olan Kadir ile yollarının kesişmesini anlatıyor.

KARAKTERLERİN HAYATI VE SIRLAR

Yıllar içinde güç, para ve ihtirasla şekillenen Kadir’in dünyası ile saf duygularla hayata tutunan Meryem’in karşılaşması, sıradan bir aşk hikâyesinin çok ötesine geçiyor. Bu karşılaşma, gizemli sırlar, geri dönüşü olmayan kararlar ve büyük hesaplaşmalarla dolu bir serüveni ortaya çıkarıyor. İzleyiciler, her bölümde karakterlerin iç dünyasına ve aile bağlarına daha da yakınlaşıyor.