Cem Öğretir eşi Seda Öğretir kimdir, Seda Öğretir kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Seda Öğretir'in mesleği ne sorusunun yanıtı, uzun soluklu televizyon kariyerinde saklı. Gazeteci ve haber sunucusu olan Öğretir, kariyerine Beyaz Show'da yapım yardımcısı olarak başladı; ardından Kanal D, CNN Türk ve NTV gibi kanallarda haber bültenleri ve programlar sundu. 2006 yılında Cem Öğretir ile evlenen Seda Öğretir'in Ada adında bir kızı bulunuyor. Seda Öğretir hangi kanalda çalışıyor? Tüm detaylar haberimizde…

SEDA ÖĞRETİR KİMDİR?

Seda Öğretir, Türk televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden biri. Biyografi kaynaklarına göre Eskişehir'de dünyaya gelen Öğretir, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

SEDA ÖĞRETİR KAÇ YAŞINDA?

Basında yer alan bilgilere göre 27 Nisan 1980 doğumlu olan Seda Öğretir, 2026 yılı itibarıyla 46 yaşında.

SEDA ÖĞRETİR NERELİ?

Seda Öğretir, aslen Eskişehirli. Eşi Cem Öğretir de çocukluk ve gençlik yıllarını Eskişehir'de geçirdi ve aynı üniversiteden mezun oldu.

SEDA ÖĞRETİR'İN MESLEĞİ NE?

Seda Öğretir, gazeteci ve haber sunucusu. Uzun yıllardır televizyon haberciliği yapan Öğretir, farklı kanallarda haber bültenleri ve programlar sundu. Kariyerini NTV'de sürdüren Öğretir, ekranların güvenilen haber sunucuları arasında gösteriliyor.

SEDA ÖĞRETİR'İN KARİYERİ

Seda Öğretir, haberciliğe 2001 yılında Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'da yapım yardımcısı olarak adım attı. Daha sonra Euro D kanalına geçen Öğretir, Kanal D'de yaz aylarında Hafta Sonu Haberleri'ni sundu. 2009 yılında CNN Türk'e transfer olan Öğretir, burada Serdar Cebe ile birlikte Bugün programını sundu. Ardından NTV'ye geçen Öğretir, kanalda öğle haberleri ve ana haber bülteninin sunuculuğunu üstlendi.

SEDA ÖĞRETİR'E ÖDÜL

Seda Öğretir, 2019 yılında İstanbul Okan Üniversitesi'nin düzenlediği Yılın En'leri ödül töreninde, üniversite öğrencilerinin oylarıyla yılın en iyi haber sunucusu seçildi.

SEDA ÖĞRETİR VE CEM ÖĞRETİR NE ZAMAN EVLENDİ?

Seda Öğretir, 2006 yılında kendisi gibi haber sunucusu olan Cem Öğretir ile evlendi. Çift, 2026 yılında evliliklerinin 20. yılını geride bıraktı. Seda ve Cem Öğretir'in Ada adında bir kızı bulunuyor.

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Cem Öğretir, 10 Eylül 1973'te İngiltere'de dünyaya geldi ve çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi. 1995 yılında Show TV'de Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün ekibine katılarak televizyon kariyerine başlayan Öğretir, Star TV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştı. 2009 yılından bu yana ATV Ana Haber Bülteni'ni sunan Öğretir, yeni sezonda Oktay Kaynarca'nın yerine Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlendi.