Celta Vigo Juventus maçı hangi kanalda, Celta Vigo Juventus maçı nerden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Celta Vigo ile Juventus, UEFA Avrupa Ligi müsabakasında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de Vigo şehrindeki Estadio de Balaidos stadyumunda oynanacak.
Avrupa'daki bu kritik randevuyu canlı takip etmek isteyen sporseverler mücadeleyi tabii Spor ekranlarından izleyebilecekler. İspanya'daki zorlu maçı sporseverler televizyon ve dijital platform seçenekleriyle seyredebilirler.
CELTA VİGO JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
MAÇIN ADI: Celta Vigo - Juventus
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 22:00
STADYUM: Estadio de Balaidos (Vigo)
YAYIN KANALI: tabii Spor
TABİİ SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Turkcell TV+: 75. Kanal
Dijital Platform: tabii Uygulaması
CELTA VİGO JUVENTUS MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Celta Vigo - Juventus karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
Mücadele tabii Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. İzleyiciler TV+ 75. kanaldan veya tabii platformundan maçı takip edebilecekler.