Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 4 Mart Eşref Rüya, Yeraltı dizisi saat kaçta başlıyor?
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya, Yeraltı bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya, Yeraltı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 4 Mart 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: Eşref Rüya (20.00)
Show TV: -
NOW TV: Yeraltı (20.00)
Star TV: Sahipsizler (20.00)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 MART 2026
19:20 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çağrı | Yabancı Sinema
23:50 Vefa Sultan
01:10 Gönül Dağı