Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak Kuruluş Orhan, Sahipsizler yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Kuruluş Orhan, Sahipsizler bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Kuruluş Orhan, Sahipsizler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 28 Ocak 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu.
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: Kuruluş Orhan
Kanal D: -
Show TV: -
NOW TV: Yeraltı
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 OCAK
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çizmeli Kedi : Son Dilek
21:45 Maç Önü
23:00 Manchester City-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
01:00 Maç Sonu