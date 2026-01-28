Haberler

Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak Kuruluş Orhan, Sahipsizler yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak Kuruluş Orhan, Sahipsizler yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Güncelleme:
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Kuruluş Orhan, Sahipsizler bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Kuruluş Orhan, Sahipsizler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 28 Ocak 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: Yeraltı

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 OCAK

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Çizmeli Kedi : Son Dilek

21:45 Maç Önü

23:00 Manchester City-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

01:00 Maç Sonu

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
