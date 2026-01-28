Çarşamba bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak Kuruluş Orhan, Sahipsizler yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: Kuruluş Orhan

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: Yeraltı

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 OCAK

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Çizmeli Kedi : Son Dilek

21:45 Maç Önü

23:00 Manchester City-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

01:00 Maç Sonu