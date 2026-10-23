Can Uzun kimdir? Arsenal'in istediği milli oyuncunun bonservisi ne kadar?

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Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemindeydi. Eintracht Frankfurt 50 milyon euro isteyince sarı-kırmızılılar geri çekildi ve orta sahaya Aleksey Batrakov'u aldı. Şimdi Can Uzun için Premier Lig'den kulüpler sıraya giriyor ve Frankfurt'un istediği rakam 60 milyon euroya çıktı.

20 yaşındaki ofansif orta saha bu sezon resmi maçlarda 6 kez oynadı, 4 gol attı ve 3 asist yaptı. Takımın Köln'e karşı oynadığı son lig maçında ise sakatlığı olmadığı halde yedek kulübesinde başladı.

CAN UZUN ARSENAL'E GİDECEK Mİ?

Can Uzun'un Arsenal'e transferi için henüz bir anlaşma yok; Londra kulübünün oyuncu için Frankfurt'la temasa başladığı yazıldı. İngiliz sitesi Caught Offside, Aston Villa, Brighton ve Everton'ın da milli oyuncuyu transfer listesine eklediğini öne sürdü. Kulüplerden resmi bir açıklama gelmedi.

CAN UZUN'UN BONSERVİSİ NE KADAR?

Can Uzun'un bonservisi için Eintracht Frankfurt en az 60 milyon euro bekliyor. Alman kulübü oyuncuyu 2024-25 sezonu başında Nürnberg'den 13 milyon euroya almıştı. Uzun, 2 Temmuz 2024'te Frankfurt'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.

CAN UZUN KİMDİR?

Can Uzun, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta oynayan ve Türkiye A Milli Takımı'na seçilen ofansif orta sahadır. Futbola Regensburg altyapısında başladı, 2012'de Ingolstadt'a, 2019'da Nürnberg'e geçti.

Nürnberg'de 2023'te A takıma yükseldi. 2023-24 sezonunda 2. Bundesliga'da 30 maçta 16 gol attı, Almanya Kupası'nda da 3 kez fileleri havalandırdı. Bu sezonun ardından Frankfurt'a transfer oldu. Frankfurt formasıyla toplam 65 maça çıktı, 19 gol ve 12 asistle oynadı. 12 Eylül 2026'da Mainz'ı 3-1 yendikleri maçta 2 gol attı.

CAN UZUN NERELİ?

Can Uzun, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Regensburg kentinde doğdu. Karadeniz kökenli Türk bir ailenin çocuğu; Almanya ve Türkiye vatandaşlığı var.

CAN UZUN KAÇ YAŞINDA?

Can Uzun 11 Kasım 2005 doğumlu ve 20 yaşında. Birkaç hafta sonra 21'ine girecek.

CAN UZUN NEDEN TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ?

Can Uzun, iki ülkenin vatandaşı olduğu için Almanya'yı da seçebilirdi; tercihini Türkiye'den yana yaptı ve bu kararı "Kalbimin sesini dinledim" diye anlattı. Türkiye'nin U17 ve U19 takımlarında oynadı. A Milli Takım'daki ilk maçına Mart 2024'te Macaristan'a 1-0 yenilinen hazırlık maçında oyuna sonradan girerek çıktı. Bugüne kadar 6 kez milli formayı giydi; tek golünü 1 Haziran 2026'da Kuzey Makedonya'ya attı.