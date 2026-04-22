Bugün maç var mı? 22 Nisan Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
22 Nisan Çarşamba akşamı spor ekranlarında heyecan ve tempo zirveye çıkıyor. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, hem lig tablosu hem de şampiyonluk mücadelesi açısından kritik bir geceye işaret ederken, sahadaki rekabet kadar yayın detayları da merak ediliyor. “Hangi maç hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?” sorusu sporseverlerin gündeminde öne çıkıyor. Peki, bugün maç var mı? 22 Nisan Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
TRT SPOR
- 10:15 Trendyol Süper Lig Goller (Futbol)
- 13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri (Futbol)
- 16:00 Gündem Futbol (Futbol)
- 22:00 Atalanta - Lazio (Futbol)
A SPOR
- 18:00 Maça Doğru (Futbol)
- 21:15 Devre Arası (Futbol)
- 22:30 Türkiye’nin Kupası (Futbol)
BEIN SPORTS
- 20:00 PSG - Nantes (BeIN Sports 4) (Futbol)
- 22:00 Strasbourg - Nice (BeIN Sports 4) (Futbol)
- 22:00 Bournemouth - Leeds United (BeIN Sports 2) (Futbol)
- 22:00 Burnley - Manchester City (BeIN Sports 3) (Futbol)
S SPORT PLUS
- 20:00 Elche - Atletico Madrid (Futbol)
- 21:00 Real Sociedad - Getafe (Futbol)
- 22:30 Barcelona - Celta Vigo (Futbol)
ATV
- 20:30 Galatasaray - Gençlerbirliği (Futbol)
EXXEN
- 21:45 Charlton Athletic - Ipswich Town (Futbol)
HT SPOR
- 21:00 2026 Dünya Kupası Yolunda (Futbol)