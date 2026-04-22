Bugün maç var mı? 22 Nisan Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

22 Nisan Çarşamba akşamı sporseverleri ekran başında yüksek tempolu ve rekabet seviyesi oldukça yüksek karşılaşmalar bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde oynanacak kritik mücadeleler, hem üst sıraları hem de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek sonuçlara sahne olacak. Sahada yaşanacak anlık gelişmeler ve artan rekabet, izleyicilere heyecan dolu bir akşam yaşatırken spor gündemine dair ayrıntılar merakla takip ediliyor. Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

TRT SPOR

10:15 Trendyol Süper Lig Goller (Futbol)

13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri (Futbol)

16:00 Gündem Futbol (Futbol)

22:00 Atalanta - Lazio (Futbol)

A SPOR

18:00 Maça Doğru (Futbol)

21:15 Devre Arası (Futbol)

22:30 Türkiye’nin Kupası (Futbol)

BEIN SPORTS

20:00 PSG - Nantes (BeIN Sports 4) (Futbol)

22:00 Strasbourg - Nice (BeIN Sports 4) (Futbol)

22:00 Bournemouth - Leeds United (BeIN Sports 2) (Futbol)

22:00 Burnley - Manchester City (BeIN Sports 3) (Futbol)

S SPORT PLUS

20:00 Elche - Atletico Madrid (Futbol)

21:00 Real Sociedad - Getafe (Futbol)

22:30 Barcelona - Celta Vigo (Futbol)

ATV

20:30 Galatasaray - Gençlerbirliği (Futbol)

EXXEN

21:45 Charlton Athletic - Ipswich Town (Futbol)

HT SPOR