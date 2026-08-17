Bugün maç var mı? 17 Ağustos Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

17 Ağustos 2026 Pazartesi maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak mücadelelerin yanı sıra İtalya Kupası, La Liga ve Portekiz Ligi'ndeki karşılaşmalar da günün programında bulunuyor. Özellikle Samsunspor-Göztepe mücadelesi, Süper Lig'in ilk haftasının kapanış karşılaşması olması nedeniyle öne çıkıyor. İşte 17 Ağustos 2026 Pazartesi gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

17 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI

12.35 - TRT Spor - Gün Ortası (Futbol)

- Gün Ortası (Futbol) 13.35 - TRT Spor - Şehrimin Takımı (Futbol)

15.35 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer (Futbol)

17.35 - TRT Spor - Dünyadan Spor (Futbol)

18.30 - CBC Sport - Karabağ - Shamakhi (Futbol)