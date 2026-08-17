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Bugün maç var mı? 17 Ağustos Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 17 Ağustos Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Futbolseverler, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. Trendyol Süper Lig'de ilk hafta heyecanı devam ederken, Avrupa'nın farklı liglerinde oynanacak karşılaşmalar da futbolseverlerin yakın takibinde olacak. "Bugün maç var mı?", "17 Ağustos Pazartesi hangi takımların maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

17 Ağustos 2026 Pazartesi maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye'de Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak mücadelelerin yanı sıra İtalya Kupası, La Liga ve Portekiz Ligi'ndeki karşılaşmalar da günün programında bulunuyor. Özellikle Samsunspor-Göztepe mücadelesi, Süper Lig'in ilk haftasının kapanış karşılaşması olması nedeniyle öne çıkıyor. İşte 17 Ağustos 2026 Pazartesi gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

17 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI

  • 12.35 - TRT Spor - Gün Ortası (Futbol)
  • 13.35 - TRT Spor - Şehrimin Takımı (Futbol)
  • 15.35 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer (Futbol)
  • 17.35 - TRT Spor - Dünyadan Spor (Futbol)
  • 18.30 - CBC Sport - Karabağ - Shamakhi (Futbol)

  • 21.30 - TRT Spor - Batman Petrolspor - Boluspor (Futbol)
  • 21.30 - beIN Sports 1 - Samsunspor - Göztepe (Futbol)
  • 21.45 - Tabii - Cremonese - Sampdoria (Futbol)
  • 22.00 - S Sport Plus - Deportivo - Elche (Futbol)
  • 22.15 - beIN Sports 3 - Casa Pia - Benfica (Futbol)
  • 23.35 - TRT Spor - Transfer Gündemi (Futbol)
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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