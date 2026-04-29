Bugün hangi burç, boğa burcunun özellikleri neler? Boğa burçlarını neler bekliyor?

29 Nisan günü burçlar kuşağında Boğa burcu etkileri öne çıkıyor. Astrolojiye ilgi duyanlar “Bugün hangi burç etkili?”, “Boğa burcunun özellikleri neler?” ve “Boğa burçlarını neler bekliyor?” sorularına yanıt ararken, günün astrolojik enerjisi dikkat çekiyor. İşte Boğa burcuna dair merak edilenler ve 29 Nisan günlük etkileri…

29 NİSAN HANGİ BURÇ? BUGÜNÜN BURÇ YORUMU

29 Nisan tarihi Boğa burcu dönemine denk geliyor. 20 Nisan – 20 Mayıs tarihleri arasında doğan Boğa burçları, bugün gökyüzündeki enerjilerden özellikle istikrar, maddi konular ve güven arayışı alanlarında etkileniyor.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU (29 NİSAN)

Boğa burçları için 29 Nisan, daha çok planlama ve sağlam adımlar atma günü olarak öne çıkıyor. İş hayatında acele kararlar yerine temkinli ilerlemek başarıyı destekleyebilir. Maddi konularda ise yeni fırsatlar gündeme gelebilir ancak detayları dikkatle incelemek gerekiyor.

Duygusal ilişkilerde ise daha fazla anlayış ve sabır ön plana çıkıyor. Karşılıklı iletişimde açık olmak, olası yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir. Bugün Boğa burçları için “sabır ve denge” teması oldukça güçlü hissediliyor.