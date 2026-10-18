Bu sezon 1 dakika oynayan Kaan Ayhan kimdir, Galatasaray'a kaç euroya gelmişti? Bonservisini isteyen milli stoper kaç yaşında?

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Galatasaray'ın 31 yaşındaki stoperi Kaan Ayhan, devre arasında takımdan ayrılmak istiyor. Sabah gazetesinin 17 Ekim 2026 tarihli haberine göre milli oyuncu, yönetime bonservisinin verilmesini istediğini iletti. Sporx'un aktardığına göre bunun için sezonun ikinci yarısındaki maaşından vazgeçmeye de hazır.

Bu talebin arka planında süre sorunu var. Ayhan, 2026-27 sezonunda Galatasaray formasıyla yalnızca bir maçta, bir dakika sahada kaldı. Eylül başında UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosuna da alınmadı.

KAAN AYHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kaan Ayhan, Galatasaray'da ve A Milli Futbol Takımı'nda oynayan Türk futbolcu. 10 Kasım 1994'te Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde doğdu; 31 yaşında ve 10 Kasım'da 32'sine girecek. Asıl mevkisi stoper, ön libero ve sağ bekte de oynayabiliyor. Boyu 1,85 metre.

NEDEN GİTMEK İSTİYOR?

A Spor'un Sabah'a dayandırdığı habere göre Ayhan, sakatlığından sonra eski formunu yakalayamadı ve son dönemde forma şansı bulmakta zorlandı. Oyuncunun eline teklifler ulaştığı, Almanya'dan da ilgi olduğu yazıldı. İkinci yarı maaşının nasıl hesaplanacağı yönetimle yapılacak görüşmenin ardından netleşecek.

Ayrılık ihtimali bu ay ortaya çıkmadı. A Spor, 12 Eylül'de Fotomaç'ın haberini aktararak Okan Buruk'un Ayhan'ı kadro planlamasında düşünmediğini ve kulübün oyuncuyu ocakta bonservisiyle göndermeye hazırlandığını yazmıştı.

SCHALKE'DE 17 YIL

Ayhan futbola dört yaşında Schalke 04'ün altyapısında başladı. 2013'te A takıma yükseldi, 2015-16 sezonunun ikinci yarısını kiralık olarak Eintracht Frankfurt'ta geçirdi. 31 Ağustos 2016'da Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu; Yeni Şafak'ın haberine göre Düsseldorf bu transfer için 500 bin euro ödedi.

Düsseldorf'ta dört sezon oynadı ve 2017-18'de 2. Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. 2020'de İtalya'ya, Serie A ekibi Sassuolo'ya geçti.

GALATASARAY'A KAÇ EUROYA GELDİ?

Galatasaray, 30 Ocak 2023'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Ayhan'ı Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Fanatik'in aktardığı KAP bildirimine göre İtalyan kulübüne net 400 bin euro kiralama bedeli ödendi, satın alma opsiyonu 2,8 milyon euro olarak belirlendi. Sezon sonunda opsiyon kullanıldı ve oyuncu 2,8 milyon euroya kalıcı olarak sarı-kırmızılı oldu.

Fotomaç'ın verilerine göre Ayhan, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 128 maça çıktı, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

MİLLİ TAKIMDA SON DAKİKA GOLÜ

Gençlik yıllarında Almanya'nın altyaş milli takımlarında oynadı ve 2011'deki U17 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan Alman kadrosundaydı. Sonra Türkiye'yi seçti. A Milli Takım'daki ilk maçına Fatih Terim döneminde, 31 Ağustos 2016'da Rusya'yla oynanan özel maçta çıktı. EURO 2024 kadrosunda da yer aldı.

Milli formayla en çok konuşulan golünü Haziran 2026'daki Dünya Kupası'nda attı. Türkiye, D Grubu'ndaki ilk iki maçını Avustralya ve Paraguay'a kaybedip elenmişti. Los Angeles'taki son maçta ABD karşısında skor 2-2'yken Ayhan 90+8. dakikada fileleri havalandırdı ve maç 3-2 bitti.