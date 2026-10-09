Braga Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, Braga Sporting Lisbon nereden CANLI izlenir?

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Portekiz'in iddialı ekipleri Braga ile Sporting Lizbon, yeni bir randevuda kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Braga taraftarı önünde üç puan peşine düşerken, Sporting Lizbon da zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Mücadeleye sayılı saatler kala "Braga - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" aramaları da hız kazandı. Braga - Sporting Lizbon maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın detayları haberimizde...

BRAGA - SPORTING LİZBON MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz liginin dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Braga - Sporting Lizbon karşılaşması, bugün, 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Ev sahibi Braga, taraftarı önünde üç puanı hanesine yazdırmayı hedeflerken Sporting Lizbon da zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin yollarını arayacak.

BRAGA - SPORTING LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?

Braga ile Sporting Lizbon arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 22.15'te başlayacak. Maç saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel gelişmeleri takip etmesi öneriliyor.

BRAGA - SPORTING LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece Türkiye’deki futbolseverler, Portekiz’deki bu iddialı mücadeleyi naklen takip etme imkânı bulacak.

BEIN SPORTS 3 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 3 yayınını izlemek isteyenler, Digiturk platformunda 79. kanala geçerek maçı takip edebilir. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları servisin güncel kanal listesini kontrol etmesinde fayda var.

BRAGA - SPORTING LİZBON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadeleye Braga kentindeki Estádio Municipal de Braga ev sahipliği yapacak. Bir taş ocağının içine inşa edilen özgün mimarisiyle dünyanın en dikkat çekici stadyumları arasında gösterilen arena, bu akşam da kritik bir mücadeleye sahne olacak.