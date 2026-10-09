Haberler

Braga Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, Braga Sporting Lisbon nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Braga Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, Braga Sporting Lisbon nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz futbolunda heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Braga, ülkenin köklü kulüplerinden Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı mücadele öncesinde taraftarlar, "Braga - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?" ve "Braga - Sporting Lizbon nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Braga - Sporting Lizbon maçının canlı yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar...

Portekiz'in iddialı ekipleri Braga ile Sporting Lizbon, yeni bir randevuda kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Braga taraftarı önünde üç puan peşine düşerken, Sporting Lizbon da zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin yollarını arayacak. Mücadeleye sayılı saatler kala "Braga - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" aramaları da hız kazandı. Braga - Sporting Lizbon maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın detayları haberimizde...

BRAGA - SPORTING LİZBON MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz liginin dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Braga - Sporting Lizbon karşılaşması, bugün, 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Ev sahibi Braga, taraftarı önünde üç puanı hanesine yazdırmayı hedeflerken Sporting Lizbon da zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin yollarını arayacak.

BRAGA - SPORTING LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?

Braga ile Sporting Lizbon arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 22.15'te başlayacak. Maç saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel gelişmeleri takip etmesi öneriliyor.

BRAGA - SPORTING LİZBON MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece Türkiye’deki futbolseverler, Portekiz’deki bu iddialı mücadeleyi naklen takip etme imkânı bulacak.

BEIN SPORTS 3 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 3 yayınını izlemek isteyenler, Digiturk platformunda 79. kanala geçerek maçı takip edebilir. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları servisin güncel kanal listesini kontrol etmesinde fayda var.

BRAGA - SPORTING LİZBON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadeleye Braga kentindeki Estádio Municipal de Braga ev sahipliği yapacak. Bir taş ocağının içine inşa edilen özgün mimarisiyle dünyanın en dikkat çekici stadyumları arasında gösterilen arena, bu akşam da kritik bir mücadeleye sahne olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Eşini yakarak öldürmeye teşebbüsten beraat eden sanık 33 bin 700 TL para cezası aldı

Eşini yakarak öldürmeye teşebbüsten beraat etti
Kayınçosundan yediği kazık 13 yıllık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay

Kayınçosundan yediği kazık dükkanını kapattırdı! Cama astığı yazı olay
Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı! Mahkemeden şok karar

En sonunda muradına erdi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

Bağdat Caddesi'nde şaşkına çeviren görüntü
Suudi Arabistan diken üstünde! Husiler hedef aldı, yolcu uçağı küle döndü

Ülke diken üstünde! Husiler vurdu, koca uçak bu hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hattı açtı: İki il arası 1,5 saate düşecek
Uğurcan Çakır için kritik 90 dakika

Uğurcan Çakır'ın son şansı!
Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı

Gökyüzünde AKINCI imzası! İlk denemede tam isabet

Türkiye'den dünyaya gözdağı! Tek atış yetti
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı

Herkes onu bu fotoğrafıyla tanıdı! İşte Meryem'in yeni hedefi