Borussia Dortmund Werder Bremen maçı hangi kanalda, Borussia Dortmund Werder Bremen nereden CANLI izlenir?

Almanya’nın iki köklü futbol kulübü Borussia Dortmund ile Werder Bremen, yeni bir randevuda kozlarını paylaşıyor. Uzun yıllara dayanan rekabette her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarını sevindirmek istiyor. Mücadeleye sayılı saatler kala “Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” aramaları da hız kazandı. Borussia Dortmund - Werder Bremen maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın detayları haberimizde...

BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga’nın dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Borussia Dortmund - Werder Bremen karşılaşması, bugün, 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Ev sahibi Dortmund, taraftarı önünde üç puanı hanesine yazdırmayı hedeflerken Werder Bremen de zorlu deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak.

BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund ile Werder Bremen arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Maç saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel gelişmeleri takip etmesi öneriliyor.

BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Idman TV ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler, Bundesliga’daki bu kritik mücadeleyi hem uydu yayını hem de dijital platform aracılığıyla takip edebilecek.

IDMAN TV HANGİ UYDUDA YAYINLANIYOR?

Azerbaycan merkezli spor kanalı Idman TV’nin yayını, Azerspace 46E uydusu üzerinden izlenebiliyor. Uydu ve kanal bilgileri zaman zaman değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel frekans bilgilerini kontrol etmesinde fayda var.

S SPORT PLUS ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın hizmeti olarak hizmet veriyor. Maçı bu platformdan izlemek isteyenler, aboneliklerini kullanarak web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yayına erişebilecek. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadeleye Dortmund’daki Signal Iduna Park ev sahipliği yapacak. Avrupa’nın en etkileyici atmosferine sahip statları arasında gösterilen arena, sarı-siyahlı taraftarların coşkulu desteğine sahne olacak.