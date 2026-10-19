Borsa neden düştü, borsa bugün neden düştü?

Borsa bugün neden düştü sorusuna ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı. Piyasa gündeminde ise aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifası ve süren fon tasfiyesi süreci gibi gelişmeler öne çıkıyor. BIST 100 endeksine dahil 100 hisseden 78'i günün ilk yarısında düşerken, yalnızca 20'si yükseliş kaydetti. Dolar, euro ve altın fiyatları ne durumda? Tüm detaylar haberimizde…

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki düşüşün nedenine ilişkin resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı. Endeks, güne yükselişle başlamasına rağmen gün içinde satış baskısıyla karşılaştı. Piyasa gündeminde aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü'nün sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesi, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emeklilik dilekçesi vermesi ve SPK'nın 131 fonun tasfiyesine ilişkin sürecin devam etmesi gibi gelişmeler yer alıyor.

BORSA BUGÜN KAÇ PUAN?

Cuma gününü 11.721,72 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 23,96 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.745,68 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,78 puan ve yüzde 0,98 düşüşle 11.606,94 puana geriledi. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında en düşük 11.597,39 puanı, en yüksek ise 11.768,33 puanı gördü.

HANGİ ENDEKSLER DÜŞTÜ?

Günün ilk yarısında sektör endekslerinde de düşüş yaşandı. Teknoloji endeksi yüzde 1,60 ile en fazla değer kaybeden endeks olurken, hizmetler endeksi yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 1,07 ve mali endeks yüzde 0,79 geriledi.

KAÇ HİSSE DÜŞTÜ?

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i düşerken, 20'si yükseldi ve 2'si yatay seyretti. Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ TL?

İstanbul serbest piyasada saat 13.00 itibarıyla dolar 49,5530 liradan, euro ise 55,5770 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1207, sterlin/dolar paritesi 1,3325, dolar/yen paritesi ise 158,2 düzeyinde seyrediyor.

ALTIN VE PETROL FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 168 dolardan işlem görüyor. Aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,2 düşüşle 108,5 dolardan alıcı buluyor.

TAHVİL FAİZLERİ

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,96, bileşik getirisi ise yüzde 39,20 seviyesinde gerçekleşti.

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.