Beşiktaş'ı Avrupa'da 2'de 2 yapan Vincenzo Italiano kimdir? Almanya doğumlu İtalyan teknik direktör kaç yaşında, hangi kupayı kazandı?

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Vincenzo Italiano'nun hikâyesi Almanya'da başladı. 10 Aralık 1977'de Karlsruhe'de doğan teknik direktör, Sicilyalı ailesiyle henüz altı aylıkken Ribera'ya döndü. Futbolu orada öğrendi, oyunculuğunu da antrenörlüğünü de İtalya'da yaptı ve Haziran 2026'da Beşiktaş'ın başına geçti.

15 Ekim 2026 akşamı Almanya'ya bu kez Beşiktaş'ın hocası olarak gitti. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi ve iki maçta 6 puana ulaştı.

HOFFENHEİM MAÇINDA NE OLDU?

Rhein-Neckar-Arena'daki maçın ilk yarısında gol çıkmadı. Beşiktaş'ı 60. dakikada Murillo öne geçirdi, Hoffenheim Fisnik Asllani'nin golüyle eşitliği yakaladı. Sonra sahne Hyeon-gyu Oh'undu: Koreli forvet iki gol attı. Koki Machida'nın kornerden gelen golü ev sahibine yetmedi.

NTV'nin aktardığına göre Italiano bu maçta ilk 11'de altı değişiklik yaptı, bunların ikisi zorunluydu. Fanatik, Dušan Vlahovic, Vaclav Cerny ve Milot Rashica'nın kadroda olmadığını yazdı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Olympique Marsilya'yı 4-1 yenmişti.

Italiano, AA'nın aktardığı maç sonu açıklamasında hedefini şöyle anlattı: "İlk 8 ya da ilk 24 olabilir ama biz bir üst tura çıkmak istiyoruz." Sakatlanarak oyundan çıkan Orkun Kökçü için de "Orkun için çok üzgünüm" dedi.

VINCENZO ITALIANO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Vincenzo Italiano, İtalyan teknik direktör ve eski futbolcu. 48 yaşında. Doğum yeri Almanya'nın Karlsruhe kenti, ama ailesi Sicilya'nın Agrigento iline bağlı Ribera kasabasından. Dünya gazetesine göre futbola 1991'de Ribera'nın altyapısında başladı.

OYUNCULUKTA VERONA YILLARI

Profesyonel kariyerine 1994'te Trapani'de başladı. Adını asıl Hellas Verona'da duyurdu: 1996-2005 arasında bu takımda 196 maça çıktı, 21 gol attı. 2005'te kısa bir süre Genoa'da oynadı ve aynı yıl Verona'ya geri döndü. Ardından Chievo (2007-2009), Padova (2009-2012), Perugia ve Lumezzane forması giydi. Futbolu 2014'te bıraktı.

SERİE C'DEN SERİE A'YA

Teknik direktörlüğe alt liglerde başladı. Vigontina San Paolo ve Arzignano'dan sonra 2018'de Trapani'nin başına geçti; takımı ilk sezonunda play-off'tan Serie B'ye çıkardı. 2019'da gittiği Spezia ile bir yıl sonra yine play-off kazandı. Spezia böylece kulüp tarihinde ilk kez Serie A'ya yükseldi ve 2020-21 sezonunda ligde kaldı.

FİORENTİNA'DA ÜÇ FİNAL, BOLOGNA'DA KUPA

Italiano 2021'de Fiorentina'ya geçti. Floransa ekibiyle üç final oynadı, hiçbirini kazanamadı. 2023'te İtalya Kupası finalinde Inter'e, aynı yaz UEFA Konferans Ligi finalinde West Ham United'a 2-1 yenildi. 2024'teki Konferans Ligi finalini de uzatmada Olympiakos'a 1-0 kaybetti.

Haziran 2024'te Bologna'nın başına geçti. 14 Mayıs 2025'teki İtalya Kupası finalinde Milan'ı 1-0 yendi ve Bologna 51 yıl sonra yeniden kupa kaldırdı. 28 Mayıs 2026'da kulüpten karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'A NE ZAMAN GELDİ?

Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş, 5 Haziran 2026'da Italiano ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Taraflar bir gün sonra anlaştı. Fanatik'in haberine göre sözleşme 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli.