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Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa maçı bugün mü? Hoffenheim Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa maçı bugün mü? Hoffenheim Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş’ın Avrupa arenasındaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, Hoffenheim karşılaşmasına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Gözler, maçın yayın bilgileri ve karşılaşma saatine çevrildi. Peki, Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa maçı bugün mü? Hoffenheim Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, organizasyonun ikinci haftasında Almanya temsilcisiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Hoffenheim Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa maçı bugün mü? Detaylar...

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI BUGÜN MÜ?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim ile karşılaşacak. Almanya'da oynanacak mücadele, siyah-beyazlı takımın Avrupa Ligi takviminde yer alıyor.

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hoffenheim - Beşiktaş maçı, 15 Ekim Perşembe günü oynanacak. Rhein-Neckar-Arena'da gerçekleştirilecek karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

İki takım, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda sahaya çıkacak.

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi mücadelesini belirtilen saatte TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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