Beşiktaş Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda, Beşiktaş Galatasaray MCT Technic nereden CANLI izlenir?

Beşiktaş Galatasaray MCT Technic nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı, Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı beIN Sports'ta saklı. Derbi, beIN Sports 5'in yanı sıra beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek. Hafta içinde THY EuroLeague'de Bayern Münih ile karşılaşan Beşiktaş, bu kez yurt içinde büyük bir sınava çıkıyor. Beşiktaş - Galatasaray basketbol derbisi şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray MCT Technic basketbol maçı, beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol Süper Ligi'nin yayın haklarına sahip olan beIN Sports, derbiyi naklen basketbolseverlerle buluşturacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MCT TECHNİC NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 5'e Digiturk'te 81. kanal üzerinden ulaşabiliyor. beIN Sports kanalları farklı uydu, kablo ve IPTV platformlarında da yer alıyor; kanal numaraları ise kullanılan platforma göre değişiklik gösteriyor. İnternetten takip etmek isteyenler, beIN Sports'un dijital yayın platformu TOD üzerinden maçı canlı izleyebilecek. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BASKETBOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Beşiktaş - Galatasaray MCT Technic maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor. Basketbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Beşiktaş - Galatasaray MCT Technic maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Derbi, Beşiktaş'ın basketbolda iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki Beşiktaş Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı taraftarların, salonu doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.

DERBİDE KAZANAN KİM OLACAK?

Türk basketbolunun köklü rekabetlerinden biri olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi, her sezon olduğu gibi bu sezon da büyük heyecana sahne olacak. Hafta içinde THY EuroLeague'de Alman devi Bayern Münih ile karşılaşan Beşiktaş, taraftarı önünde ezeli rakibini mağlup ederek ligdeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray MCT Technic ise zorlu Akatlar deplasmanından galibiyetle dönerek derbiden moralli ayrılmanın peşinde olacak.