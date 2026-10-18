Berke Özer neden oynamadı? Galatasaray'ın rakibi Lille'in İzmirli kalecisi kimdir, hangi takımlarda oynadı?

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Lille teknik direktörü Davide Ancelotti, Brest maçının kadrosunda adı olmayan kalecisi için kulübün internet sitesinde kısa bir açıklama yaptı: "Berke, Arsenal maçında bir darbe aldı." Berke Özer antrenmana çıkmayı denedi, ağrısı geçmeyince oynamadı. Lille, Fransa Ligue 1'in 7. haftasında evinde Brest ile 1-1 berabere kaldı.

NEDEN BREST MAÇINDA YOKTU?

Cumhuriyet ve NTVSpor'un aktardığına göre Ancelotti, Özer'in sakatlığının adını koymadı. İtalyan teknik adamın tahmini şöyle: "Sanırım bir sonraki maç için hazır olacak." O maç, Galatasaray ile 21 Ekim Çarşamba günü Lille'de oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşması. Brest maçında konuk ekip 6. dakikada Mama Balde ile öne geçti, Olivier Giroud 64. dakikada penaltıdan skoru eşitledi.

BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, Lille'de forma giyen Türk kaleci. 25 Mayıs 2000'de İzmir'de doğdu, 26 yaşında. Futbola 2011'de Bucaspor altyapısında başladı, 2013'te Altınordu'ya geçti ve 2016'da bu kulüpte profesyonel sözleşme imzaladı.

Goal'ün 2018'deki haberine göre o yıllarda Manchester City, RB Leipzig, Bayer Leverkusen ve Freiburg onu izliyordu. Aynı haberde genç milli takımlarda 25 maçı olduğu yazıyordu.

FENERBAHÇE'DEN BELÇİKA VE PORTEKİZ'E

Özer, 2018'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe onu iki sezonluğuna Belçika'nın Westerlo takımına kiraladı. Ardından Portekiz'de Portimonense'ye gitti.

Ocak 2023'te Eyüpspor ile anlaştı. İstanbul kulübü onu sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı, sonraki iki sezonda ise kaleyi Eyüpspor'da korudu.

LILLE'E KAÇ EUROYA GİTTİ?

Lille, transferi 14 Ağustos 2025'te duyurdu. Fanatik'in haberine göre Fransız kulübü Eyüpspor'a 4,5 milyon euro garanti ve 500 bin euro bonusla toplam 5 milyon euro ödeyecek. Özer, Lille ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

MİLLİ TAKIMDA NELER YAŞADI?

A Milli Takım'daki ilk maçına Haziran 2025'te ABD ile oynanan hazırlık maçında çıktı. Türkiye, Pratt & Whitney Stadyumu'ndaki maçı Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı; Özer ilk dakikada gol yedi.

Ekim 2025'te ise Bulgaristan'ı 6-1 yenen milli takımın kampından ayrıldı. TFF, maç kadrosuna alınmayan kalecinin teknik ve idari ekibin izni olmadan kamptan ayrıldığını açıkladı. Özer sosyal medyadan verdiği yanıtta kampa gelmeden önce ağrılarını teknik ekiple paylaştığını, ayrılırken de ekibin bilgisi ve izni olduğunu söyledi. Dönemin teknik direktörü Vincenzo Montella ise Gürcistan maçı öncesi basın toplantısında "Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı" dedi.