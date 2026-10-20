Berke Özer Galatasaray maçında oynayacak mı, Berke Özer Lille Galatasaray maçında kadroda mı, sakat mı?

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Merak edilen sorunun yanıtı, Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti’den geldi. İtalyan teknik adam, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Berke Özer’in Galatasaray karşısında görev yapacağını açıkladı. Böylece milli kalecinin sarı-kırmızılılar karşısında Lille’in kalesini koruması bekleniyor. İşte Berke Özer’in son durumuna dair tüm ayrıntılar.

BERKE ÖZER GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Evet, Berke Özer’in Galatasaray maçında forma giymesi bekleniyor. Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, karşılaşma öncesi basın toplantısında milli kalecinin hazır olduğunu ve yarınki mücadelede oynayacağını söyledi. Ancelotti, Berke’nin takımın bir numaralı kalecisi olduğunu vurgulayarak oyuncusuna duyduğu güveni dile getirdi.

BERKE ÖZER NEDEN BREST MAÇINDA YOKTU?

Berke Özer, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Arsenal maçında bir darbe aldı. Milli kalecinin hafta içinde antrenmanlara katılmaya çalıştığı ancak ağrılarının devam etmesi nedeniyle riske edilmediği belirtildi. Bu nedenle Fransa Ligue 1’de hafta sonu oynanan Brest karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Berke’nin yerine Lille’in kalesini Orlando Gill korudu.

SON KARAR MAÇ GÜNÜ VERİLECEK

Teknik direktör Ancelotti, Berke Özer’in oynayacağını açıklamış olsa da Lille sağlık ekibi, sakatlık yaşayan oyuncuların durumunun maç gününde son kez değerlendirileceğini duyurdu. Berke Özer, Galatasaray maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

BERKE ÖZER BU SEZON NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?

Lille’de ikinci sezonunu geçiren Berke Özer, bu sezon 6’sı Ligue 1, 2’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 8 maçta forma giydi. Milli kaleci, bu maçlarda 10 gol yerken 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Geçen sezon Ligue 1’in en çok gol yemeyen kalecisi olan Berke, Fransız ekibinin savunmasında güven veren isimlerin başında geliyor.

LİLLE’DE İKİ TÜRK FUTBOLCU

Lille kadrosunda Galatasaray’ın karşısına çıkacak tek Türk futbolcu Berke Özer değil. Fransız ekibinin kanat oyuncusu Başar Önal da kadroda yer alıyor. Ancelotti, basın toplantısında kulübün Türk futbolcularla olan bağının farkında olduğunu da dile getirdi.

LİLLE’DE EKSİKLER VAR

Galatasaray maçı öncesinde Lille cephesinde bazı önemli eksikler bulunuyor. Fransız ekibinde Ethan Mbappe cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Hücum hattında da sakatlık sorunu yaşayan Lille, bu eksiklere rağmen sahasında galibiyet hedefliyor.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Lille – Galatasaray maçı yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te Stade Pierre-Mauroy’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak; maçı internetten izlemek isteyenler ise tabii platformunu kullanabilecek.