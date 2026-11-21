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Bayern Münih ile Köln arasındaki maç 1-1 berabere bitti. Bundesliga'nın 10. haftasında 20 Kasım 2026 Cuma akşamı Allianz Arena'da oynanan maçta konuk Köln 12. dakikada öne geçti, Bayern ise 37. dakikada eşitliği yakaladı. Münih ekibinde Harry Kane ilk yarıda, Michael Olise de devre arasında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

BAYERN MÜNİH KÖLN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 1-1 sona erdi. İki gol de ilk yarıda geldi ve ikinci yarıda skor değişmeyince Bayern, kendi sahasında oynadığı maçta iki puan bırakmış oldu.

GOLLERİ KİM ATTI?

Köln'ün golünü 12. dakikada Mikey Moore attı; Goal.com'un maç raporuna göre Moore, ceza sahasında Said El Mala'nın pasıyla buluştu ve topu ağlara gönderdi. Bayern'in beraberlik golü 37. dakikada geldi. Nathaniel Brown, Tom Bischof'un pasında ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı.

HARRY KANE SAKATLANDI MI?

Evet. Harry Kane 20. dakikada acı hissetti ve oyuna devam edemeyince yerini Tom Bischof'a bıraktı. Michael Olise de sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda sahaya dönmedi; onun yerine 46. dakikada giren Tim Binder, Bundesliga'daki ilk maçına çıktı. Bayern Münih, iki oyuncunun sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu henüz açıklamadı.

Teknik direktör Vincent Kompany 70. dakikada iki değişiklik daha yaptı: Dayot Upamecano ve Konrad Laimer'in yerine Kim Min-jae ile Jamal Musiala oyuna girdi.

PUAN DURUMUNDA NE DEĞİŞTİ?

Maça lider olarak çıkan Bayern Münih bu beraberlikle puanını 22'ye çıkardı. Köln'ün puanı ise 10 oldu.

BAYERN'İN SIRADAKİ MAÇI HANGİSİ?

Bayern Münih, Bundesliga'nın 11. haftasında Hamburg deplasmanına gidecek. Köln ise 28 Kasım 2026'da kendi sahasında Elversberg'i ağırlayacak.