Barcelona'nın Galatasaray kadrosu: Galatasaray Barcelona maç kadrosunda kimler eksik, sakat, cezalı? (Muhtemel 11'ler)Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında ağırlayacağı Barcelona, karşılaşma öncesinde İstanbul kafilesini duyurdu. Açıklanan kadroda Lamine Yamal, Pedri ve Gavi gibi isimler yer alırken bazı önemli futbolcuların listede bulunmaması dikkat çekti. Peki, Galatasaray Barcelona maç kadrosunda kimler eksik, sakat, cezalı? Barcelona'nın Galatasaray kadrosu haberimizde.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Barcelona, İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde maç kadrosunu açıkladı. Katalan ekibinin duyurduğu listede yer alan isimler ve kadroya alınmayan futbolcular merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Barcelona maç kadrosunda kimler eksik, sakat, cezalı? Barcelona'nın Galatasaray kadrosu...
BARCELONA'NIN GALATASARAY KADROSU
Barcelona, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İstanbul'a gelecek oyuncularını açıkladı. Katalan ekibinin duyurduğu maç kadrosunda kaleci, savunma, orta saha ve hücum bölgelerinden isimler bulunuyor.
Barcelona'nın açıkladığı listede Lamine Yamal, Pedri, Gavi ve Joao Cancelo'nun yanı sıra Gabriel Jesus da yer aldı. Öte yandan sakatlıkları bulunan Raphinha, Roony Bardghji ve Andreas Christensen'in yanı sıra Frenkie de Jong da Galatasaray karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.
Barcelona'nın Galatasaray maçı için açıkladığı kadro şu şekilde:
KALECİLER
Joan Garcia
Szczesny
Livakovic
SAVUNMA
Joao Cancelo
Balde
Cubarsi
Xavi Espart
Gerard Martin
Kounde
Eric
ORTA SAHA
Brian Farinas
Gavi
Fermin
Pedri
Rodrigo
Olmo
Bernal
HÜCUM
Gabriel Jesus
Lamine Yamal
Adeyemi
Gordon
Hamza Abdelkarim
GALATASARAY BARCELONA MAÇ KADROSUNDA KİMLER VAR?
Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kadrosunu açıklayan Barcelona'da Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Joao Cancelo ve Gabriel Jesus öne çıkan isimler arasında yer aldı. Katalan ekibinin duyurduğu listede üç kaleci, yedi savunmacı, yedi orta saha oyuncusu ve beş hücumcu bulunuyor.
Barcelona'nın maç kadrosunda yer alan oyuncular, mevkilerine göre şu şekilde sıralandı:
Kaleciler: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic.
Savunmacılar: Joao Cancelo, Balde, Cubarsi, Xavi Espart, Gerard Martin, Kounde, Eric.
Orta sahalar: Brian Farinas, Gavi, Fermin, Pedri, Rodrigo, Olmo, Bernal.
Hücumcular: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon, Hamza Abdelkarim.
Barcelona'nın açıkladığı kadroda bulunmayan isimler arasında Raphinha, Roony Bardghji, Andreas Christensen ve Frenkie de Jong yer aldı. Bu futbolcular, İstanbul'da oynanacak Galatasaray karşılaşması için açıklanan kafileye dahil edilmedi.
GALATASARAY BARCELONA MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde iki takımın sahaya hangi ilk 11'lerle çıkacağı merak ediliyor. Barcelona'nın açıkladığı maç kadrosunda Lamine Yamal, Pedri, Gavi ve Joao Cancelo gibi isimler yer alırken Raphinha ve Frenkie de Jong'un listede bulunmaması dikkat çekiyor.
Ancak açıklanan maç kadrosu, karşılaşmada ilk 11'de görev alacak oyuncuların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Barcelona'nın duyurduğu listede yer alan isimler arasından hangi futbolcuların ilk 11'de sahaya çıkacağına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle Galatasaray Barcelona maçının muhtemel 11'leri, açıklanan kadro listesinden hareketle kesin olarak belirlenemiyor.