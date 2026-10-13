Barcelona'nın Galatasaray kadrosu: Galatasaray Barcelona maç kadrosunda kimler eksik, sakat, cezalı? (Muhtemel 11'ler)

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Barcelona, İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde maç kadrosunu açıkladı. Katalan ekibinin duyurduğu listede yer alan isimler ve kadroya alınmayan futbolcular merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Barcelona maç kadrosunda kimler eksik, sakat, cezalı? Barcelona'nın Galatasaray kadrosu...

BARCELONA'NIN GALATASARAY KADROSU

Barcelona, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İstanbul'a gelecek oyuncularını açıkladı. Katalan ekibinin duyurduğu maç kadrosunda kaleci, savunma, orta saha ve hücum bölgelerinden isimler bulunuyor.

Barcelona'nın açıkladığı listede Lamine Yamal, Pedri, Gavi ve Joao Cancelo'nun yanı sıra Gabriel Jesus da yer aldı. Öte yandan sakatlıkları bulunan Raphinha, Roony Bardghji ve Andreas Christensen'in yanı sıra Frenkie de Jong da Galatasaray karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Barcelona'nın Galatasaray maçı için açıkladığı kadro şu şekilde:

KALECİLER

Joan Garcia

Szczesny

Livakovic

SAVUNMA

Joao Cancelo

Balde

Cubarsi

Xavi Espart

Gerard Martin

Kounde

Eric

ORTA SAHA

Brian Farinas

Gavi

Fermin

Pedri

Rodrigo

Olmo

Bernal

HÜCUM

Gabriel Jesus

Lamine Yamal

Adeyemi

Gordon

Hamza Abdelkarim

GALATASARAY BARCELONA MAÇ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kadrosunu açıklayan Barcelona'da Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Joao Cancelo ve Gabriel Jesus öne çıkan isimler arasında yer aldı. Katalan ekibinin duyurduğu listede üç kaleci, yedi savunmacı, yedi orta saha oyuncusu ve beş hücumcu bulunuyor.

Barcelona'nın maç kadrosunda yer alan oyuncular, mevkilerine göre şu şekilde sıralandı:

Kaleciler: Joan Garcia, Szczesny, Livakovic.

Savunmacılar: Joao Cancelo, Balde, Cubarsi, Xavi Espart, Gerard Martin, Kounde, Eric.

Orta sahalar: Brian Farinas, Gavi, Fermin, Pedri, Rodrigo, Olmo, Bernal.

Hücumcular: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon, Hamza Abdelkarim.

Barcelona'nın açıkladığı kadroda bulunmayan isimler arasında Raphinha, Roony Bardghji, Andreas Christensen ve Frenkie de Jong yer aldı. Bu futbolcular, İstanbul'da oynanacak Galatasaray karşılaşması için açıklanan kafileye dahil edilmedi.

GALATASARAY BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde iki takımın sahaya hangi ilk 11'lerle çıkacağı merak ediliyor. Barcelona'nın açıkladığı maç kadrosunda Lamine Yamal, Pedri, Gavi ve Joao Cancelo gibi isimler yer alırken Raphinha ve Frenkie de Jong'un listede bulunmaması dikkat çekiyor.

Ancak açıklanan maç kadrosu, karşılaşmada ilk 11'de görev alacak oyuncuların kesinleştiği anlamına gelmiyor. Barcelona'nın duyurduğu listede yer alan isimler arasından hangi futbolcuların ilk 11'de sahaya çıkacağına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle Galatasaray Barcelona maçının muhtemel 11'leri, açıklanan kadro listesinden hareketle kesin olarak belirlenemiyor.