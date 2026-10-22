Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, İspanya El Clasico ne zaman?

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Barcelona – Real Madrid maçı 25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00’te Barcelona’nın sahası Spotify Camp Nou’da oynanacak. La Liga’nın 10. haftasındaki karşılaşma, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Real Madrid formasıyla Arda Güler’in de sahada olması beklenen El Clasico’ya dair tüm detaylar haberimizde.

EL CLASICO NE ZAMAN?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki 2026-2027 sezonunun ilk El Clasico’su, 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, İspanya La Liga’nın 10. haftası programında yer alıyor.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev mücadele Türkiye saatiyle 23.00’te, İspanya yerel saatiyle ise 21.00’de başlayacak. Avrupa’da 25 Ekim’de kış saatine geçilmesi nedeniyle maçın Türkiye saatiyle başlama saati 23.00 olarak belirlendi.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

El Clasico, Türkiye’de La Liga’nın yayıncısı S Sport’un dijital platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacağı için maçı izlemek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

EL CLASICO NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Barcelona’nın yenilenen stadı Spotify Camp Nou’da oynanacak. Katalan ekibi, sezonun ilk El Clasico’sunda taraftarı önünde ezeli rakibini ağırlayacak.

İKİ TAKIM DA AVRUPA MAÇINDAN GELİYOR

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, El Clasico öncesinde Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile karşılaştı. Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Leipzig ile oynadıktan sonra Barcelona deplasmanına çıkacak. Yoğun fikstür nedeniyle iki teknik adamın da kadro tercihleri merak konusu.

ARDA GÜLER SAHADA OLACAK MI?

Türk futbolseverlerin gözü, Real Madrid’in milli yıldızı Arda Güler’in üzerinde olacak. Leipzig karşısında ilk 11’de forma giyen Arda’nın, El Clasico’da da Real Madrid’in hücum hattında görev alması bekleniyor. Karşılaşmada Barcelona’dan Lamine Yamal ve Real Madrid’den Kylian Mbappé de en çok dikkat çekecek isimler arasında yer alıyor.

SON EL CLASICO’LARDA NE OLDU?

İki takım geçen sezon La Liga’da iki kez karşılaşmıştı. Real Madrid, 26 Ekim 2025’te sahasında Barcelona’yı 2-1 yenmişti. Barcelona ise 10 Mayıs 2026’da Camp Nou’da Real Madrid’i 2-0 mağlup etmişti.

İKİNCİ EL CLASICO NE ZAMAN?

Sezonun ikinci El Clasico’su ise 9 Mayıs 2027’de Real Madrid’in sahası Santiago Bernabéu’da oynanacak. İki takımın İspanya Kral Kupası ya da Avrupa kupalarında eşleşmesi halinde sezon içinde yeni El Clasico’lar da gündeme gelebilecek.