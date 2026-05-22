Aziz Yıldırım yönetim listesi (TAM İSİM LİSTESİ) Aziz Yıldırım yönetim listesinde kimler var? (Asil ve Yedek Üyeler)
Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının yönetim yapılanmaları netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli camianın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Aziz Yıldırım, seçim sürecinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini kamuoyuna duyurdu. Peki, Aziz Yıldırım yönetim listesinde kimler var? Aziz Yıldırım yönetim listesine dair detaylar...
AZİZ YILDIRIM YÖNETİM LİSTESİ (ASİL ÜYE LİSTESİ)
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım tarafından açıklanan yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:
Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
Açıklanan listeyle birlikte seçim sürecindeki yönetim yapılanması da resmiyet kazanmış oldu. Özellikle daha önce Fenerbahçe yönetiminde görev alan bazı isimlerin yeniden listede yer alması dikkat çekti.
AZİZ YILDIRIM YÖNETİM LİSTESİNDE KİMLER VAR? (YEDEK ÜYE LİSTESİ)
Başkan adayı Aziz Yıldırım tarafından duyurulan yönetim kurulu yedek üyeleri ise şu şekilde açıklandı:
Fatih Aslan
Volkan Akan
Mustafa Aydın Acun
Barış Karagöz
Savaş Adalet
Demre İşcan
Yasemin Babayiğit
Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde açıklanan bu liste, kongre üyeleri ve taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Yönetim kurulunda yer alan isimlerin farklı sektörlerden gelmesi, kulübün gelecekteki yönetim vizyonuna ilişkin önemli bir tablo ortaya koyuyor.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Başkan adaylarının projeleri ve yönetim kadroları, seçim sürecinin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.