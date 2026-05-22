Aziz Yıldırım yönetim listesi (TAM İSİM LİSTESİ) Aziz Yıldırım yönetim listesinde kimler var? (Asil ve Yedek Üyeler)

Fenerbahçe Kulübü’nde gözlerin çevrildiği olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı. Sarı-lacivertli camiada büyük önem taşıyan seçim sürecinde açıklanan liste, hem iş dünyasından hem de spor camiasından dikkat çeken isimleri içeriyor. Peki, Aziz Yıldırım yönetim listesinde kimler var? Aziz Yıldırım yönetim listesi haberimizde.

AZİZ YILDIRIM YÖNETİM LİSTESİ (ASİL ÜYE LİSTESİ)

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım tarafından açıklanan yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

Açıklanan listeyle birlikte seçim sürecindeki yönetim yapılanması da resmiyet kazanmış oldu. Özellikle daha önce Fenerbahçe yönetiminde görev alan bazı isimlerin yeniden listede yer alması dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM YÖNETİM LİSTESİNDE KİMLER VAR? (YEDEK ÜYE LİSTESİ)

Başkan adayı Aziz Yıldırım tarafından duyurulan yönetim kurulu yedek üyeleri ise şu şekilde açıklandı:

Fatih Aslan

Volkan Akan

Mustafa Aydın Acun

Barış Karagöz

Savaş Adalet

Demre İşcan

Yasemin Babayiğit

Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde açıklanan bu liste, kongre üyeleri ve taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Yönetim kurulunda yer alan isimlerin farklı sektörlerden gelmesi, kulübün gelecekteki yönetim vizyonuna ilişkin önemli bir tablo ortaya koyuyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Başkan adaylarının projeleri ve yönetim kadroları, seçim sürecinin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.