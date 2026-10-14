Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanan kılık kıyafet kuralları, " Azerbaycan'da başörtüsü yasak mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Yeni düzenleme, okul formasının bütünlüğünü bozan ve eğitimin laiklik ilkesine aykırı görülen ek kıyafet unsurlarını hedef alıyor. Bu kuralın gerekçe gösterilmesiyle bazı okullarda başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin kapıdan çevrildiği belirtilirken, Bakü ve çevresindeki okullarda protestolar düzenlendi. Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamasının kapsamı ve son durumu haberimizde…

AZERBAYCAN'DA BAŞÖRTÜSÜ YASAK MI?

Azerbaycan'da başörtüsünü ülke genelinde ve tüm kamusal alanlarda yasaklayan bir kanun bulunmuyor. Tartışmanın odağında, devlet okullarındaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin yeni düzenleme yer alıyor. Azerbaycan Bakanlar Kurulu'nun 21 Eylül 2026'da yaptığı değişiklikle, okul formasının bütünlüğünü bozan ya da genel eğitimin laiklik ilkesine aykırı görülen ek kıyafet unsurlarına izin verilmeyeceği hükme bağlandı. Resmi karar metninde "başörtüsü" ya da "hicab" ifadesi açıkça geçmese de, düzenlemenin uygulamada başörtüsünü de kapsadığı yönünde yorumlar yapıldı.

DÜZENLEMENİN DAYANAĞI NE?

Okul kıyafetlerine ilişkin yeni kuralların arka planında, 7 Temmuz 2026'da kabul edilen eğitim mevzuatı değişiklikleri bulunuyor. Laiklik ilkesinin eğitim mevzuatına eklenmesinin ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 22 Temmuz'da imzaladığı kararnameyle Bakanlar Kurulu'nu okul kıyafeti kurallarını yeni mevzuata uygun hale getirmekle görevlendirdi. Eylül ayındaki düzenleme de bu sürecin devamı olarak hayata geçirildi.

AZERBAYCAN MEDYASI NASIL DUYURDU?

Azerbaycan'daki bazı yayın organları kararı doğrudan "okullarda başörtüsü yasaklandı" şeklinde verdi ve yeni hükmün dini başörtüsünü fiilen kapsadığını öne sürdü. Buna karşın ülkenin önde gelen haber ajanslarından APA ve Report, haberlerinde "başörtüsü yasağı" ifadesine yer vermeden, kararın laiklik ve forma bütünlüğüne ilişkin hükümlerini aktarmakla yetindi.

PROTESTOLAR VE TEPKİLER

Uygulamaya karşı Bakü ve çevresindeki bazı okullarda protestolar düzenlendiği, öğrencilerin başörtülü arkadaşlarına destek vermek için bir araya geldiği bildirildi. Okula alınmayan bazı öğrenci ve öğretmenlerin okul bahçesinde ders işlediğine dair görüntüler de gündem oldu. Azerbaycanlı gazeteci Nigar Ögeday, kızının başörtüsü nedeniyle okula gidemeyeceğini belirterek Cumhurbaşkanı Aliyev'e yasağın kaldırılması çağrısında bulundu. Tartışmaların sürdüğü dönemde düzenlemeyi sosyal medyada eleştiren din adamı Abgül Süleymanov da 22 Eylül'de gözaltına alındı ve 30 gün idari hapis cezasına çarptırıldı. Ailesi gözaltının bu paylaşımlarla bağlantılı olduğunu öne sürerken, yetkililerden bu yönde açık bir açıklama gelmedi.

İLHAM ALİYEV'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2 Ekim 2026'da Yeni Azerbaycan Partisi'nin VIII. Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin bağımsız bir politika izlediğini ve kimsenin Azerbaycan'ın iç işlerine ve yaşam tarzına müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı. Bu sözler, Türkiye'deki bazı yayın organlarınca başörtüsü tartışmasına yönelik eleştirilere bir yanıt olarak yorumlandı. Ancak Aliyev'in konuşmasında okul kıyafeti düzenlemesine veya başörtüsüne doğrudan değinen bir ifade yer almadı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ GELDİ Mİ?

Konu Türkiye'de de geniş yankı uyandırdı. Bazı siyasetçiler, gazeteciler ve kanaat önderleri, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine vurgu yaparak Azerbaycan yönetimine uygulamayı sonlandırma çağrısında bulundu. Tartışmaların ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği ve Azerbaycan hükümetinden düzenlemenin kapsamına ilişkin netleştirici bir açıklama gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.