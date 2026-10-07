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Azerbaycan'da başörtü yasağı var mı, Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmıyor mu?

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Azerbaycan'da başörtü yasağı var mı, Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmıyor mu?
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Azerbaycan'da başörtü yasağı var mı, başörtülü öğrenciler okullara alınmıyor mu? Azerbaycan'daki okullarda başörtülü öğrencilerle ilgili uygulamalar, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye'de de geniş yankı uyandıran iddialar, kardeş ülkede eğitim kurumlarında kılık kıyafete ilişkin hangi kuralların geçerli olduğu sorusunu beraberinde getirdi. Peki Azerbaycan'da okullarda başörtüsü yasak mı, düzenleme hangi öğrencileri kapsıyor?

Azerbaycan'daki başörtüsü tartışması, eğitimde kılık kıyafet kurallarına ilişkin soruları yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Gelişmelerin ardından " Azerbaycan'da başörtüsü yasağı ne zaman başladı, düzenleme üniversiteleri de kapsıyor mu, yetkililerden bu konuda açıklama geldi mi?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Azerbaycan'da okullardaki başörtüsü uygulaması ve konuya ilişkin son gelişmelere dair ayrıntılar haberimizde.

AZERBAYCAN'DA OKULLARDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI

Azerbaycan'da devlet okullarına yönelik kılık kıyafet yönetmeliğinin yenilenmesinin ardından ilk uygulamalar başladı. Yeni düzenleme kapsamında okullarda başörtüsü kullanımına izin verilmiyor. Kararın uygulamaya geçmesiyle birlikte ülkeden ilk görüntüler de gelmeye başladı.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLER OKULA ALINMADI

Azerbaycan'ın Celilabad bölgesindeki bir okulda, başörtüsüyle derse girmek isteyen kız öğrenciler okul kapısından geri çevrildi. Öğrencilerin okula alınmamasına gerekçe olarak "laiklik ilkesi" ve "okul forması bütünlüğü" gösterildi. Yaşanan olayın görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YENİ DÜZENLEME NEYİ KAPSIYOR?

Yenilenen kılık kıyafet yönetmeliği, okul formasının standart yapısını bozan ek kıyafetlerin kullanılmasını yasaklıyor. Başörtüsü de bu kapsamda değerlendiriliyor. Düzenleme, devlet okullarında öğrenim gören öğrencileri kapsıyor.

KURALLARIN TAKİBİ OKULLARA BIRAKILDI

Yönetmeliğe göre kılık kıyafet kurallarına uyulup uyulmadığının takibi, okulların pedagoji şuralarına bırakıldı. Düzenleme ayrıca öğrencilerin kıyafetlerinin kurallara uygunluğundan velileri de sorumlu tutuyor.

TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ

Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne ilişkin kısıtlamalar daha önce de gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu. Yeni yönetmeliğin uygulanmaya başlamasıyla birlikte konu, hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de yeniden tartışılmaya başlandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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