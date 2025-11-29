Atletico Madrid ile Real Oviedo, İspanya La Liga maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını merak ediyor. Atletico Madrid Real Oviedo CANLI nereden izlenir, Atletico Madrid Real Oviedo maçı hangi kanalda?

ATLETICO MADRID VS REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Real Oviedo'nun karşı karşıya geleceği mücadele, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS YAYIN FREKANSI VE ERİŞİM SEÇENEKLERİ

S Sport Plus; Türksat uydusu ile çeşitli dijital platformlar üzerinden erişilebilen, şifreli yayın yapan bir servistir.

ATLETICO MADRID–REAL OVIEDO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Atletico Madrid ile Real Oviedo arasındaki La Liga karşılaşması 29 Kasım Cumartesi günü sahne alacak.

ATLETICO MADRID–REAL OVIEDO KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bu heyecan verici mücadele, 23:00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID–REAL OVIEDO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

La Liga'nın önemli karşılaşmalarından biri olan mücadele, Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadyumunda oynanacak.