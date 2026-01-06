Haberler

Aslı Bekiroğlu'nun hastalığı ne? Aslı Bekiroğlu neden ameliyat oldu?

Aslı Bekiroğlu'nun hastalığı ne? Aslı Bekiroğlu neden ameliyat oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde sağlık durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bekiroğlu, ameliyat masasına yattığını ve bu süreçte ciddi zorluklar yaşadığını açıkladı. Peki, Aslı Bekiroğlu'nun hastalığı ne? Aslı Bekiroğlu neden ameliyat oldu? Detaylar haberimizde.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla hayranlarını bilgilendirdi. Bekiroğlu'nun yaşadığı süreç, hem sağlık hem de psikolojik açıdan oldukça zorlu geçti. Peki, Aslı Bekiroğlu'nun hastalığı ne? Aslı Bekiroğlu neden ameliyat oldu? İşte detaylar…

ASLI BEKIROĞLU'NUN HASTALIĞI NE?

Aslı Bekiroğlu, rahminde bulunan miyom nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya başlamıştı. Miyom, rahim içinde büyüyen iyi huylu tümörlerdir ve özellikle kadınlarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bekiroğlu'nun durumu, günlük yaşamını etkileyecek boyutlara ulaşmış ve ameliyat kararı alınmasına sebep olmuştur.

Miyomlar genellikle ağrı, düzensiz kanama ve bazı durumlarda doğurganlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle Bekiroğlu'nun tedavi süreci, hem fiziksel hem de psikolojik olarak dikkatle planlanmıştır.

Aslı Bekiroğlu'nun hastalığı ne? Aslı Bekiroğlu neden ameliyat oldu?

ASLI BEKIROĞLU NEDEN AMELİYAT OLDU?

Ünlü oyuncu, rahmindeki miyomları almak amacıyla ameliyata girdiğini açıkladı. Ancak operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandı. Bekiroğlu, ameliyat esnasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini belirterek bu durumun ardından yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını ifade etti.

ASLI BEKIROĞLUNUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikinci ameliyatın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Ünlü oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim."

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

Elif'in sudan çıkarılan aracındaki bulgular kafa karıştırdı
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi