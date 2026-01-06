Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla hayranlarını bilgilendirdi. Bekiroğlu'nun yaşadığı süreç, hem sağlık hem de psikolojik açıdan oldukça zorlu geçti. Peki, Aslı Bekiroğlu'nun hastalığı ne? Aslı Bekiroğlu neden ameliyat oldu? İşte detaylar…

ASLI BEKIROĞLU'NUN HASTALIĞI NE?

Aslı Bekiroğlu, rahminde bulunan miyom nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya başlamıştı. Miyom, rahim içinde büyüyen iyi huylu tümörlerdir ve özellikle kadınlarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bekiroğlu'nun durumu, günlük yaşamını etkileyecek boyutlara ulaşmış ve ameliyat kararı alınmasına sebep olmuştur.

Miyomlar genellikle ağrı, düzensiz kanama ve bazı durumlarda doğurganlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle Bekiroğlu'nun tedavi süreci, hem fiziksel hem de psikolojik olarak dikkatle planlanmıştır.

ASLI BEKIROĞLU NEDEN AMELİYAT OLDU?

Ünlü oyuncu, rahmindeki miyomları almak amacıyla ameliyata girdiğini açıkladı. Ancak operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandı. Bekiroğlu, ameliyat esnasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini belirterek bu durumun ardından yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını ifade etti.

ASLI BEKIROĞLUNUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikinci ameliyatın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Ünlü oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Şükürler olsun ki iyi geçti. Yazan, gelen, dua eden herkese çok teşekkür ederim."