Anthony Taylor kimdir? 48 yaşına girdiği gün MHK'nın başına getirildi

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 20 Ekim 2026'daki toplantısında Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Anthony Taylor'ı getirdi. Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan koltuğa oturan İngiliz, ağustostan bu yana federasyonda Elit Hakem Direktörü olarak çalışıyordu. Karar, Taylor'ın 48. yaş gününe denk geldi.

ANTHONY TAYLOR NE ZAMAN MHK BAŞKANI OLDU?

Anthony Taylor, 20 Ekim 2026'da TFF Yönetim Kurulu kararıyla MHK başkanı oldu. Aynı kararla Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek kurulun üyeliklerine getirildi. Üçü de daha önce federasyonda kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görev yapıyordu.

Toplantıdan başka kararlar da çıktı. A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın getirildi; Futbol Disiplin Talimatı'nda maç öncesi ve sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara verilecek cezalar için ayrı bir düzenleme yapılmasına karar verildi.

ANTHONY TAYLOR KİMDİR?

Anthony Taylor, 16 yıl Premier Lig'de düdük çalan, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra hakemliği bırakan İngiliz eski FIFA hakemidir. Kariyerine 2002'de İngiltere'nin alt liglerinden Northern Premier League'de başladı. Premier Lig'e 2010'da yükseldi ve bu ligde 432 maç yönetti.

FIFA kokartını 2013'te aldı. Yaklaşık 20 yıllık kariyerinde 831 maçta görev yaptı; bunların 668'i İngiltere'nin profesyonel liglerinde, 163'ü uluslararası karşılaşmalardı.

ANTHONY TAYLOR KAÇ YAŞINDA?

Anthony Taylor 48 yaşında. 20 Ekim 1978'de doğdu; MHK başkanlığına getirildiği gün doğum günüydü.

ANTHONY TAYLOR NERELİ?

Anthony Taylor İngiliz; Manchester'ın Wythenshawe semtinde doğdu. Türk futbolunda 4 Ağustos 2026'dan bu yana görev yapıyor.

ANTHONY TAYLOR HANGİ FİNALLERİ YÖNETTİ?

Anthony Taylor, 2020 UEFA Süper Kupa, 2021 UEFA Uluslar Ligi, 2022-23 UEFA Avrupa Ligi ve 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finallerini yönetti. Süper Kupa'da Bayern Münih, Sevilla'yı 2-1 yendi. Uluslar Ligi finalinde Fransa İspanya'yı 2-1 geçti, Kulüpler Dünya Kupası finalinde ise Real Madrid Al-Hilal'i 5-3 mağlup etti.

Sevilla ile Roma'nın Budapeşte'deki Avrupa Ligi finali 1-1 bitti, kupayı penaltılarla Sevilla aldı. Maçtan sonra Taylor, eşi ve kızıyla Budapeşte Havalimanı'ndan ayrılırken bir grup Roma taraftarının hedefi oldu; ailesinin arkasından masa ve sandalye atıldı, güvenlik görevlileri araya girdi.

İngiltere'de iki kez FA Cup finali yönetti (2017 ve 2020). 2015 Lig Kupası finali, 2015 Community Shield ve 2018 Championship play-off finali de onun maçlarıydı. Euro 2020'de, Euro 2024'te ve 2026 Dünya Kupası'nda da görev aldı.

ANTHONY TAYLOR NE ZAMAN EMEKLİ OLDU?

Anthony Taylor, Temmuz 2026'da üst düzey hakemliği bıraktığını açıkladı. Son maçı, İspanya'nın Portekiz'i 1-0 yendiği 6 Temmuz 2026 tarihli Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasıydı. Veda açıklamasında elit seviyede hakemlik yapmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu, ama baskının yoğun ve gözlerin hep üzerinde olduğunu söyledi.

TFF, 4 Ağustos 2026'da onu MHK Elit Hakem Direktörü yaptı. Bu görevde üst klasman hakemlerinin gelişiminden ve performanslarının değerlendirilmesinden sorumluydu. Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları da sezon boyunca bu sıfatla değerlendirdi.