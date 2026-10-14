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Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

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Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor ile Kayserispor, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadeleyi canlı takip etmek için maçın başlama saatini ve yayıncı kanalını araştırıyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Futbol gündeminde yer alan Antalyaspor - Kayserispor karşılaşmasının yayın bilgileri merak ediliyor. 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar, canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. İşte Antalyaspor - Kayserispor maçının saati ve yayın kanalı…

ANTALYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor-Kayserispor maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

ANTALYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Kayserispor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Kayserispor maçı, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen kanal üzerinden takip edebilecek.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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