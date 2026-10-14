Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

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Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Futbol gündeminde yer alan Antalyaspor - Kayserispor karşılaşmasının yayın bilgileri merak ediliyor. 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar, canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. İşte Antalyaspor - Kayserispor maçının saati ve yayın kanalı…

ANTALYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor-Kayserispor maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

ANTALYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Kayserispor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Kayserispor maçı, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı belirtilen kanal üzerinden takip edebilecek.