Antalya Okullar Tatil mi? 15 Ekim Perşembe Antalya’da Okul Var mı?

15 Ekim Perşembe Antalya’da okul var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’da perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışın etkisini sürdürmesini bekliyor. Alanya, Manavgat ve Serik başta olmak üzere ilçelerdeki öğrenciler de Valilik’ten gelecek olası tatil kararını takip ediyor. Antalya’da okullar açık mı? Tüm detaylar haberimizde…

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya’da 15 Ekim 2026 Perşembe günü için açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Antalya Valiliği’nin 14 Ekim akşamına kadar paylaştığı açıklamalarda eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin bir karar yer almadı. Bu nedenle yeni bir duyuru yapılmadığı sürece okullarda eğitimin normal takvimde devam etmesi bekleniyor.

ANTALYA İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için sarı kodlu sağanak uyarısı yayımladı. Tahminlere göre kentte 15 Ekim Perşembe günü de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yetkililer, vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırıyor.

SARI KOD UYARISI OKUL TATİLİ ANLAMINA GELİR Mİ?

Meteoroloji’nin yayımladığı sarı kodlu uyarı, tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Eğitime ara verme yetkisi Antalya Valiliği’nde bulunuyor. Olası bir tatil kararı alınması durumunda, uygulamanın süresi ve hangi ilçeleri kapsayacağı Valilik tarafından ayrıca açıklanacak.

ALANYA, MANAVGAT VE SERİK’TE OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya’nın merkez ilçelerinin yanı sıra Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike ve Kaş’ta da 15 Ekim Perşembe günü için açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Bu ilçelerde de yeni bir karar alınmadığı sürece eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor.

ANAOKULLARI VE ÖZEL OKULLAR AÇIK MI?

Antalya’da genel bir tatil kararı açıklanmadığından anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde derslerin planlandığı şekilde yapılması bekleniyor. Özel okullar ve okul öncesi eğitim kurumları için de ayrı bir karar açıklanmadı.

ANTALYA’DA OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası bir tatil kararı, Antalya Valiliği’nin resmi internet sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi kanallarını takip edebilir.