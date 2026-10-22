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Ankara’da fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan sınıf öğretmeni kim, hangi kolejde çalışıyordu, hangi okulda çalışıyordu?

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Ankara’da fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan sınıf öğretmeni kim, hangi kolejde çalışıyordu, hangi okulda çalışıyordu?
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Ankara’da eğlence mekânlarına yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklananlar arasında özel bir okulda görev yapan bir sınıf öğretmeninin de bulunması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Haberin duyulmasıyla birlikte veliler başta olmak üzere pek çok kişi “Tutuklanan sınıf öğretmeni kim?” ve “Hangi kolejde çalışıyordu?” sorularına yanıt arıyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan öğretmenin adı yalnızca baş harfleriyle S.D. olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Öğretmenin görev yaptığı okulun adı ise resmi olarak açıklanmadı; haberlerde yalnızca Ankara’da bilinen özel bir kolej olduğu belirtildi. İşte soruşturmaya dair bilinenler.

TUTUKLANAN SINIF ÖĞRETMENİ KİM?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan öğretmenin kimliği, baş harfleriyle S.D. olarak duyuruldu. Kadın öğretmenin, Ankara’daki bir özel okulda dört yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği ve şüphelinin henüz hakkında bir yargı kararı bulunmadığı göz önünde bulundurularak, kimliğine ilişkin açık bilgi paylaşılmadı.

HANGİ KOLEJDE ÇALIŞIYORDU?

S.D.’nin görev yaptığı okulun adı resmi makamlar ya da basın tarafından açıklanmadı. Haberlerde okul, yalnızca Ankara’da bilinen bir özel kolej olarak tanımlandı. Sosyal medyada okulun adına ilişkin çeşitli iddialar dolaşsa da bu iddiaların hiçbiri resmi kaynaklarca doğrulanmış değil.

SORUŞTURMA NEDEN BAŞLATILDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu madde kullanma ve fuhuş suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentteki bazı popüler eğlence mekânlarına operasyon düzenlendi.

23 ŞÜPHELİDEN 20’Sİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 20’si 17 Ekim Cumartesi günü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖĞRETMEN HAKKINDAKİ İDDİALAR

Tutuklanan sınıf öğretmeni S.D.’nin, soruşturmaya konu olan eğlence mekânlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği iddia edildi. Öğretmenin lüks yaşamının da dikkat çektiği öne sürüldü; ancak bu yaşamın finansmanına ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. İddialar, yürüyen soruşturma kapsamında incelenmeye devam ediyor.

OKUL YÖNETİMİNE “GİZLEME” İDDİASI

Soruşturmanın ardından okul yönetimine yönelik iddialar da gündeme geldi. Okul yönetiminin velilere öğretmenin ikamet değişikliği nedeniyle görevinden ayrıldığını söylediği, diğer öğretmen ve çalışanları ise olayı anlatmamaları konusunda uyararak işten çıkarılmakla tehdit ettiği öne sürüldü. Okul yönetiminden bu iddialara ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında operasyonların farklı dalgalarla sürdüğü belirtiliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltıların gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Şüphelilerin hukuki durumu ise yargılama süreciyle netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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