Amir Murillo hangi takımlarda oynadı? Hoffenheim'da Beşiktaş'ın ilk golünü atan Panamalı sağ bek kimdir, kaç yaşında?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Amir Murillo'nun Beşiktaş formasıyla bu sezonki dördüncü golü, Almanya'da bir korner sonrasında geldi. 15 Ekim 2026 akşamı Hoffenheim deplasmanında 60. dakikada soldan kullanılan kornerde Wilfred Ndidi topa kafayla dokundu, kalabalık ceza sahasında topu ilk bulan Panamalı sağ bek yakın mesafeden ağları sarstı. Fanatik'in maç anlatımında gol bu şekilde anlatıldı.

Hoffenheim beraberliği Fisnik Asllani ile buldu. Sonra Hyeon-Gyu Oh iki gol attı, ev sahibinin Koki Machida ile 88. dakikada bulduğu gol skoru değiştirmedi ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 3-2'lik galibiyetle ikinci maçını da kazandı. Fotomaç, Murillo'nun bu sezon 14 maçta 4 gole ulaştığını yazdı.

AMİR MURILLO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Amir Murillo, Beşiktaş'ta 62 numaralı formayı giyen Panama milli takımının sağ beki. Tam adı Michael Amir Murillo Bermúdez. Beşiktaş'ın resmi sitesindeki oyuncu sayfasına göre 11 Şubat 1996'da doğdu; 30 yaşında. Cumhuriyet ve Vikipedi doğum yerini Panama Şehri olarak veriyor. Boyu 1,83 metre. A Spor'un haberine göre gerektiğinde üçlü savunmanın sağında stoper olarak da oynayabiliyor.

SAN FRANCISCO'DAN NEW YORK'A

Futbola Panama ekibi San Francisco'nun altyapısında başladı ve 2014-2015 sezonunda 18 yaşındayken A takımda forma giydi. 2015'te bu takımla Panama Kupası'nı kazandı. Şubat 2017'de kiralık olarak ABD'deki New York Red Bulls'a gitti; kulüp aynı yılın kasım ayında onu kalıcı olarak kadrosuna kattı. New York'ta 2018'de MLS'in normal sezon birincilerine verilen Supporters' Shield'ı kaldırdı ve aynı yıl MLS All-Star maçına seçildi.

ANDERLECHT VE MARSİLYA YILLARI

New York Red Bulls, 6 Aralık 2019'da oyuncunun Belçika'nın Anderlecht kulübüne transfer olduğunu duyurdu. Murillo Brüksel'de yaklaşık dört yıl oynadı; 2021-2022'de Belçika Kupası finalinde kaybeden Anderlecht kadrosundaydı.

30 Ağustos 2023'te Fransız ekibi Olympique de Marsilya'ya geçti. A Spor'un aktardığına göre Marsilya'daki son sezonunda, Şubat'taki ayrılığına kadar Ligue 1'de 16 maça çıktı, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'A NE ZAMAN GELDİ?

Beşiktaş, Marsilya ile oyuncunun kesin transferi için anlaştığını 6 Şubat 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Murillo eski takımıyla da karşılaştı: 17 Eylül 2026'daki Avrupa Ligi maçında Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 yendi ve İHA'nın haberine göre Panamalı oyuncu bu maçta gol attı.

PANAMA'NIN İLK DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI

Panama milli takımında ilk maçına 2016'da çıktı. Cumhuriyet'in haberine göre ilk milli golünü 27 Nisan 2016'da Martinik'i 2-1 yendikleri maçta attı. Panama'nın tarihindeki ilk Dünya Kupası olan 2018 Rusya turnuvasında Belçika ve İngiltere maçlarına sağ bekte ilk 11'de başladı; iki sarı kart gördüğü için Tunus maçında forma giyemedi. 2023 CONCACAF Altın Kupası'nda finale kalan Panama kadrosunda da yer aldı.