Amed'de 'Sorumlusu benim' diyen İlhan Palut kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

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"Bu takımın teknik direktörüyüm, yansımasının sorumlusu benim." TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut bu sözleri 17 Ekim 2026 akşamı, Diyarbakır'daki maçın ardından söyledi. Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 yenildi. DHA'nın aktardığına göre maçın tek golünü 85. dakikada Mbaye Diagne kafayla attı.

Palut basın toplantısında takımının iyi savunma yaptığını ama pozisyon üretemediğini anlattı: "Üretemedik, çok iyi defans yaptığımız bir oyunda da yediğimiz bir golle kaybettik." Golü de "içeride sadece Diagne'nin olduğu bir pozisyonda" yenen kötü bir gol diye tarif etti. Oyuncu değişikliklerinin hücumda işe yaramadığını kabul etti.

İLHAN PALUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İlhan Palut, Konyaspor'u ikinci kez çalıştıran Türk teknik direktör ve eski futbolcu. 1976'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğdu, 49 yaşında. Kasım ayında 50'ye giriyor.

Futbolculuğunda orta sahada oynadı. Kariyerinin büyük kısmı memleketinin takımı Hatayspor'da geçti: 1996'da başladığı kulübe 2006'da yeniden döndü. Arada iki yıl Adana Demirspor forması giydi, 2007-2008 sezonunu kiralık olarak Çorumspor'da geçirdi.

HATAYSPOR'DA MASADAN KULÜBEYE

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe Kırıkhanspor'da başladı, ardından Hatayspor'un altyapısında ve teknik ekibinde, bir sezon da Ümraniyespor'da antrenör olarak çalıştı. 2016-2017 sezonunda Hatayspor'a sportif direktör olarak geldi. Devre arasında teknik direktörlük koltuğuna o oturdu.

Takvim'in derlediği bilgilere göre Hatayspor, Palut'la 2017-2018'de TFF 2. Lig'i şampiyon bitirip 1. Lig'e çıktı. Bir sonraki sezon üçüncü olan takım play-off finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltılarla kaybetti ve Süper Lig'i kıl payı kaçırdı. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar gelip Galatasaray'a elendi. Palut, 2019-2020 sezonunun kötü başlaması üzerine 1 Ekim 2019'da görevden ayrıldı.

GÖZTEPE VE KONYASPOR'DA ÜÇÜNCÜLÜK

Kasım 2019'da Tamer Tuna'nın istifasıyla boşalan Göztepe'ye geçti ve Ocak 2021'e kadar İzmir ekibinin başında kaldı. Şubat 2021'de Konyaspor'la anlaştı. Fanatik'in 22 Mayıs 2022 tarihli haberine göre Konyaspor, 2021-2022 sezonunu 68 puanla üçüncü sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Kulüp, sezon devam ederken Palut'un sözleşmesini iki yıl uzattı. Palut, 2023'ün başında Konya'dan ayrıldı.

RİZE'DE İSTİFAYLA BİTEN DÖNEM

Haziran 2023'te Çaykur Rizespor'un başına geçti. Milliyet'in aktardığına göre Rize'de 96 maçta 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 42 yenilgi aldı. 29 Kasım 2025'te Kayserispor'a evinde 1-0 yenildikleri maçın ardından istifasını kendisi açıkladı ve "bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var" dedi.

KONYASPOR'A İKİNCİ DÖNÜŞ VE KUPA FİNALİ

Konyaspor, 6 Şubat 2026'da Palut'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. AA'nın haberine göre imza, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda kulüp başkanı Ömer Atiker'in katıldığı törenle atıldı.

Konyaspor, Palut yönetiminde aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası finaline yükseldi. 22 Mayıs 2026'daki finalde Trabzonspor'a 2-1 yenildiler ve kupa Trabzonspor'un oldu.