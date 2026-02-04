Altimira kimdir, Sergi Altimira Galatasaray'a geliyor mu?

Altimira kimdir, Galatasaray'a transfer olacak mı? Son günlerde Galatasaray ile adı anılan Altimira hakkında çıkan transfer söylentileri büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, genç futbolcunun kim olduğu, hangi mevkide oynadığı ve Galatasaray'a gelip gelmeyeceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

ALTİMİRA GALATASARAY'A GELİYOR MU?

Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, LaLiga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 24 yaşındaki İspanyol futbolcu Sergi Altimira için harekete geçtiği öğrenildi.

GALATASARAY KİRALAMA FORMÜLÜYLE MASADA

Edinilen bilgilere göre Galatasaray, genç orta saha için ilk etapta kiralama formülünü devreye soktu. Sarı-kırmızılı yönetimin, Real Betis'e 3 milyon euro bedelli kiralama teklifi sunduğu ancak bu girişimin ilk aşamada olumlu karşılık bulmadığı belirtildi.

GARDİ DETAYI VE YOĞUN PAZARLIK

Transfer sürecinde menajer George Gardi'nin aktif rol oynadığı ifade edildi. Gardi'nin oyuncuyu Galatasaray'a önermesinin ardından taraflar arasında yoğun bir pazarlık süreci yaşandığı, görüşmelerin zaman zaman tıkandığı aktarıldı.

BETIS YENİ TRANSFER YAPTI, GÖRÜŞMELER HAREKETLENDİ

Real Betis'in orta sahaya yeni bir oyuncu transfer etmesinin ardından Sergi Altimira dosyasının yeniden açıldığı öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray cephesinin temasları hızlandırdığı ancak İspanyol kulübünün bu kez şartlarını değiştirdiği kaydedildi.

BETIS'TEN 18 MİLYON EURO TALEBİ

İddialara göre Real Betis, Sergi Altimira için 18 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu rakamın Galatasaray yönetimi tarafından yüksek bulunduğu ve taraflar arasında önemli bir pazarlık farkı olduğu ifade ediliyor.

BARCELONA ALTYAPISINDAN LA LIGA'YA

Barcelona altyapısında yetişen Sergi Altimira, profesyonel kariyerinde Sabadell ve Getafe formaları giydi. Son 2,5 sezondur Real Betis'te görev yapan 24 yaşındaki orta saha, yeşil-beyazlı ekipte toplam 96 resmi maçta forma giyerek 8 gole doğrudan katkı sağladı.