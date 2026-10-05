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Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı? Altı Üstü İstanbul maçtan dolayı yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman?

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Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı? Altı Üstü İstanbul maçtan dolayı yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman?
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Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, 5 Ekim Pazartesi akşamı dizinin ekranda olup olmayacağını araştırıyor. ATV yayın akışında İtalya-Türkiye milli maçının yer almasıyla birlikte “Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı?”, “Dizi maçtan dolayı yayınlanmayacak mı?” ve “Altı Üstü İstanbul yeni bölüm ne zaman?” soruları gündeme geldi.

ATV'nin sevilen yapımlarından Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek İtalya- Türkiye karşılaşması nedeniyle yayın akışında değişiklik yaşanırken, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Altı Üstü İstanbul bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm hangi gün ekrana gelecek?

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU AKŞAM VAR MI?

Altı Üstü İstanbul, 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. ATV'nin yayın akışında bu akşam dizi yerine İtalya-Türkiye milli maçı yer alıyor. Milli karşılaşma saat 21.45'te ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL MAÇTAN DOLAYI OYNANMAYACAK MI?

Evet, Altı Üstü İstanbul'un bu akşam yayınlanmamasının nedeni İtalya-Türkiye milli maçı. ATV'nin yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin yayın hayatının sona erdiği anlamına gelmeyen bu değişiklik, milli maç nedeniyle yapılan yayın düzenlemesinden kaynaklanıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Dizinin 16. bölümünün gelecek hafta ekrana gelmesi öngörülürken, kesin yayın tarihi ATV'nin güncel yayın akışıyla netleşecek.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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