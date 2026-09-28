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Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı? Altı Üstü İstanbul hangi günler yayınlanıyor, saat kaçta, hangi kanalda?

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Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı? Altı Üstü İstanbul hangi günler yayınlanıyor, saat kaçta, hangi kanalda?
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Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı? sorusu, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan yapımın yeni bölümünü izlemek isteyenler, Altı Üstü İstanbul hangi günler yayınlanıyor, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Altı Üstü İstanbul yayın günü ve saati izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Yeni bölümü takip etmek isteyen izleyiciler, “ Altı Üstü İstanbul bu akşam var mı?”, “Hangi gün yayınlanıyor?” ve “Saat kaçta, hangi kanalda?” sorularını araştırıyor. ATV'nin yayın akışındaki değişiklik nedeniyle dizinin 28 Eylül Pazartesi akşamındaki programı da merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU AKŞAM VAR?

Evet. Altı Üstü İstanbul, 28 Eylül 2026 Pazartesi akşamı ATV ekranında yer alıyor. Ancak bu akşam normal yeni bölüm yerine 20.00-20.45 saatleri arasında özel bölüm yayınlanacak. Ardından saat 20.45'te Milli Maça Doğru programı başlayacak ve 21.45'te Türkiye-İtalya karşılaşması ekrana gelecek.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Altı Üstü İstanbul, normal yayın döneminde pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. ATV de dizinin yeni sezonda pazartesi akşamları yayınlanacağını duyurmuştu.

Ancak 28 Eylül ve 5 Ekim tarihlerinde milli maçlar nedeniyle dizinin yeni bölümlerine ara verilecek. 16. bölümün 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanması planlanıyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SAAT KAÇTA?

28 Eylül Pazartesi günü Altı Üstü İstanbul saat 20.00'de başlayacak ve 20.45'e kadar ekranda olacak. Bu akşamki yayın, Türkiye-İtalya maçı öncesinde ekrana gelecek 45 dakikalık özel bölüm olacak.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL HANGİ KANALDA?

Altı Üstü İstanbul, ATV kanalında yayınlanıyor. Dizinin normal yeni bölümleri pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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