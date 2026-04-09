Ali Yusuf Harshi kimdir? Naim Kasım'ın yeğeni Ali Yusuf Harshi öldü mü?

Ortadoğu’da gerilim tırmanıyor. İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları sonrası, bölgede kritik isimlerle ilgili çelişkili bilgiler gündeme geldi. İlk olarak Hizbullah lideri Naim Kasım’ın öldürüldüğü iddia edilirken, daha sonra İsrail ordusu açıklamasını değiştirerek Kasım’ın değil, yeğeni ve danışmanı Ali Yusuf Harshi’nin öldüğünü öne sürdü. Peki, Ali Yusuf Harshi kimdir? Naim Kasım'ın yeğeni Ali Yusuf Harshi öldü mü? Detaylar haberimizde.

Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeler, özellikle Lübnan ve İsrail arasındaki gerilimi tekrar gündeme taşıdı. İsrail ordusunun Hizbullah’a yönelik hava saldırıları sonrası, bölgedeki önemli isimlerle ilgili çelişkili bilgiler medyada yer aldı. Bu bağlamda özellikle iki soru öne çıkıyor: Ali Yusuf Harshi kimdir? Ve Naim Kasım’ın yeğeni Ali Yusuf Harshi öldü mü?

ALİ YUSUF HARSHİ KİMDİR?

Ali Yusuf Harshi, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü içinde stratejik bir rol üstlenen isimlerden biri olarak biliniyor. İsrail ordusunun iddiasına göre, Harshi hem Hizbullah lideri Naim Kasım’ın danışmanı hem de örgütün kritik karar süreçlerinde öne çıkıyor. Ancak Harshi’nin şahsi geçmişi ve detaylı biyografisi hakkında resmi veya doğrulanmış kaynaklardan çok az bilgi bulunuyor.

NAİM KASIM'IN YEĞENİ ALİ YUSUF HARSHİ ÖLDÜ MÜ?

İsrail ordusu, başlangıçta Hizbullah lideri Naim Kasım’ın öldürüldüğünü duyurdu. Ancak kısa süre sonra bu açıklama geri çekildi ve iddia, Kasım’ın değil yeğeni ve danışmanı Ali Yusuf Harshi’nin öldüğü yönünde revize edildi.

İSRAİL HAVA SALDIRILARI VE LÜBNAN’DAKİ SON DURUM

İsrail’in Lübnan genelinde gerçekleştirdiği yoğun hava bombardımanı, özellikle sivil alanlarda ciddi can kayıplarına ve yaralanmalara sebep oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ölü sayısı 254’e ulaşırken, yaralı sayısı 1.156 olarak bildirildi.

