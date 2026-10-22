Alexander Sörloth kimdir? Juventus'un istediği Norveçli golcü kaç yaşında?

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Atletico Madrid'in Norveçli forveti Alexander Sörloth, 2026-27 sezonunda takımında neredeyse hiç oynamadı. Bugüne kadar 2 maçta sahaya çıktı, toplam süresi 20 dakikada kaldı ve gol katkısı yok. İtalyan ekibi Juventus bu tabloyu fırsat bildi: Torino ekibinin oyuncu için çalışma başlattığı haberi 21 Ekim 2026'da Türkiye'de de gündeme geldi.

ALEXANDER SÖRLOTH JUVENTUS'A MI GİDİYOR?

Alexander Sörloth için Juventus'un ilk adımı attığı ama henüz bir anlaşma olmadığı biliniyor. İtalyan spor sitesi Tutto Mercato'ya göre Juventus hücum hattını güçlendirmek istiyor ve oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor. Teklifin rakamı açıklanmadı. Oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı, Atletico'nun da gitmesine izin verebileceği konuşuluyor.

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?

Alexander Sörloth, Norveçli santrfor. Boyu 1,90'ın üzerinde. Profesyonel kariyerine Rosenborg'da başladı, sonra Hollanda, Danimarka, İngiltere, Belçika, Türkiye, Almanya ve İspanya'da oynadı. 2024'ten beri Atletico Madrid forması giyiyor. Norveç Milli Takımı'nda da forma giydi.

ALEXANDER SÖRLOTH KAÇ YAŞINDA?

Alexander Sörloth 30 yaşında. 5 Aralık 1995'te doğdu.

ALEXANDER SÖRLOTH NERELİ?

Alexander Sörloth Norveçli. Ülkenin orta kesimindeki Trondheim kentinde doğdu ve futbola da bu şehrin kulübü Rosenborg'un altyapısında başladı.

ALEXANDER SÖRLOTH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alexander Sörloth, Rosenborg'dan sonra kiralık olarak Bodö/Glimt'e gitti ve burada 26 lig maçında 13 gol attı. 2016'da Hollanda'nın Groningen takımına, ardından Danimarka'da Midtjylland'e transfer oldu. 2018'de Premier Lig ekibi Crystal Palace'a geçti; bu kulüpteyken Belçika'nın Gent takımında ve Trabzonspor'da kiralık oynadı.

Eylül 2020'de RB Leipzig'e transfer olan Norveçli, 2021-2023 arasında Real Sociedad'da kiralık forma giydi. 2023-24 sezonunda Villarreal'de 34 lig maçında 23 gol attı. Gol krallığını son haftada bir golle Artem Dovbyk'e kaptırdı. Aynı sezon 19 Mayıs 2024'te Real Madrid'e 4 gol attı, maç 4-4 bitti. Atletico Madrid onu 3 Ağustos 2024'te yaklaşık 32 milyon euroya kadrosuna kattı. 10 Mayıs 2025'te Real Sociedad'a ilk yarıda 4 gol atarak La Liga'da bir rekoru da kırdı.

ALEXANDER SÖRLOTH TRABZONSPOR'DA KAÇ GOL ATTI?

Alexander Sörloth, 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 34 maçta 24 gol attı ve ligin gol kralı oldu. Papiss Cisse 22 golle ikinci sıradaydı. Trabzonspor oyuncuyu Ağustos 2019'da Crystal Palace'tan kiralamış, transferi KAP'a bildirmişti.