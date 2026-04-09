Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında 2026 yılı bahar döneminde gözaltına alındı. Peki, Ahsen Eroğlu neden gözaltına alındı? Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

AHSEN EROĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 2026 yılı bahar döneminde ünlü isimlere yönelik kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması başlattı. Bu operasyon, savcılığın yürüttüğü geniş kapsamlı narkotik soruşturmanın bir parçası olarak 14 kişi hakkında eş zamanlı gözaltı kararı çıkarılmasıyla gerçekleşti.

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya temin etmek gibi suçlamalarla ilgili delillerin toplandığı bildirildi. Yetkililer, operasyonun titizlikle devam ettiğini vurguladı. Bu listede yer alan isimlerden biri de Ahsen Eroğlu oldu.

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’nda tamamladı ve oyunculuk eğitimini Sahne 3MOTA’da aldı.

Kariyerine 2015 yılında Modern Habil Kabil dizisi ile başladı ve bu dizide “Zehra” karakterini canlandırdı. Ardından Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı roller üstlendi.

2019 yılında Kuzgun dizisinde “Kumru Cebeci” karakteri ile başrol oynadı. 2020-2021 yıllarında Menajerimi Ara dizisinde başroldeki “Dicle” karakterini canlandırdı. 2020 yılında Sardunya adlı uzun metraj filmde “Gizem” karakterini oynadı. Ayrıca 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü’nü kazandı. 2021 yılında Ağaçtaki Kız adlı tiyatro oyununda başrol oynadı.

AHSEN EROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 doğumludur ve 2026 itibarıyla 31 yaşındadır.

AHSEN EROĞLU NERELİ?

