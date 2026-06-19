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Adalet filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Adalet filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Adalet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Adalet konusu, özeti ve Adalet oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Adalet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Adalet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Adalet filmini izleyecek olanların merak ettiği Adalet konusu nedir, Adalet oyuncuları kimler ve Adalet özeti gibi konuları inceliyoruz.

ADALET FİLMİ NE ZAMAN?

“Adalet” filmi, farklı yapımlar için kullanılan bir isim olmakla birlikte en çok 2014 yapımı aksiyon gerilim filmi The Equalizer ile biliniyor. Film, 2014 yılında vizyona girmiş ve gösterime girdiği dönemde büyük ilgi görmüştür. Serinin devam filmleriyle birlikte yapım, aksiyon severler arasında popülerliğini korumaya devam etmektedir.

ADALET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Adalet (The Equalizer) filminin çekimleri ağırlıklı olarak ABD’nin Massachusetts eyaletinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle Boston ve çevresindeki çeşitli şehirlerde yapılan çekimler, filmin karanlık ve gerçekçi atmosferine katkı sağlamıştır. Şehir sahneleri ve aksiyon sekansları, gerçek mekanlarda çekilerek filme daha güçlü bir görsellik kazandırmıştır.

ADALET FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin başrolünde ünlü oyuncu Denzel Washington yer alırken, kadroda Dakota Fanning ve Marton Csokas gibi isimler de bulunmaktadır. Güçlü oyuncu kadrosu, filmin aksiyon ve dram yönünü ön plana çıkaran önemli unsurlardan biri olmuştur.

ADALET FİLMİ KONUSU NE?

Adalet (The Equalizer) filmi, geçmişi gizemli olan Robert McCall adlı bir adamın hikâyesini konu alır. Sıradan bir hayat sürmeye çalışırken adaletsizliklere kayıtsız kalamayan McCall, geçmişindeki yeteneklerini yeniden kullanmak zorunda kalır. Suç örgütleriyle mücadele eden karakter, adalet arayışını kendi yöntemleriyle sağlamaya çalışır ve aksiyon dolu olayların içine sürüklenir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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