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6 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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6 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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6 Ekim 2026 Salı günü gümüş piyasasında yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Yeni haftanın ikinci işlem gününde gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarındaki değişimler merak edilirken, değerli metalin güncel seviyeleri araştırılıyor. “6 Ekim gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüşte son durum ne?” sorularına yanıt aranıyor.

Gümüş fiyatlarında 6 Ekim Salı günü yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken, ons gümüşteki değişimler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Gümüş piyasasını takip edenler, yeni haftanın ikinci işlem gününde fiyatların hangi seviyelerde seyrettiğini ve değerli metalde yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. İşte 6 Ekim 2026 Salı günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatlarında 6 Ekim 2026 Salı günü düşüş dikkat çekiyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram gümüşün güncel alış fiyatı 96,0695 TL, satış fiyatı ise 96,1485 TL seviyesinde bulunuyor. Değerli metalin gram fiyatındaki hareketlilik yeni haftanın ikinci işlem gününde piyasaların odağında yer alıyor.

6 Ekim 2026 saat 10:34:57 itibarıyla gram gümüş yüzde 0,40 oranında değer kaybederken, önceki seviyesine göre 0,38 TL geriledi. Gram gümüş 96 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken, yatırımcılar gün içerisinde yaşanan fiyat değişimlerini yakından takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 6 Ekim 2026 Salı günü aşağı yönlü hareket öne çıkıyor. Güncel verilere göre gram gümüş 96,1485 TL seviyesinde işlem görürken, saat 10:34:57 itibarıyla yüzde 0,40 oranında değer kaybediyor. Gram gümüşün alış fiyatı 96,0695 TL, satış fiyatı ise 96,1485 TL seviyesinde bulunuyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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