Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28 Ekim’in yarım gün olup olmadığı, okullarda ve üniversitelerde eğitim düzeni ile özel sektörde mesai saatleri gündeme geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın resmi tatil kapsamında olması nedeniyle gözler, 2026 yılı tatil takvimine çevrildi. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim okullar, üniversiteler, özel sektör yarım gün mü? Detaylar...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Evet, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatildir. Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü öğleden sonra başlar ve 29 Ekim boyunca devam eder. Bu nedenle 28 Ekim sabahında normal mesai düzeni sürerken saat 13.00 itibarıyla resmi tatil süreci başlar.

28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim'de okullar ve üniversiteler için tatil düzeni, resmi tatilin başlangıç saatine göre şekillenir. Buna göre 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar eğitim düzeni devam ederken öğleden sonra yarım gün resmi tatil uygulanır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise tam gün resmi tatil nedeniyle okullarda eğitim yapılmaz.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Çarşamba günü özel sektörde de saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanır. Günün ilk yarısında normal mesai düzeni sürerken Cumhuriyet Bayramı tatili öğleden sonra başlar. 29 Ekim'de ise tam gün resmi tatil geçerlidir.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2026 yılında perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 Ekim Perşembe günü tam gün resmi tatil uygulanırken tatil süreci 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor.