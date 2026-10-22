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28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerindeki tatil düzenlemesi, okulların çalışma durumu ve özel sektör çalışanlarının mesai saatleri açısından merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim'in öğleden sonra tatil olup olmadığı ve 29 Ekim'de hangi kurumların kapalı olacağı araştırılıyor. Peki, 28 Ekim öğleden sonra tatil mi? 28 Ekim okullar, özel sektör yarım gün mü, resmi tatil mi? Detaylar...

28 EKİM ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

28 Ekim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları kapsamında öğleden sonra saat 13.00'ten itibaren resmi tatil oluyor. Bu nedenle 28 Ekim günü tam gün değil, öğleden sonra başlayan tatil uygulaması geçerli oluyor.

Cumhuriyet Bayramı öncesindeki tatil düzenlemesi nedeniyle 28 Ekim'in çalışma takvimi içerisinde nasıl değerlendirileceği merak ediliyor. Günün ilk bölümünde mesai devam ederken saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlıyor.

28 Ekim'in öğleden sonra tatil olması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile bağlantılı olarak uygulanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim ise resmi tatil kapsamında yer alıyor.

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim'de okulların yarım gün olup olmadığı, Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulanıyor. Bu nedenle okullar açısından da öğleden sonraki tatil düzenlemesi önem taşıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise okullar için resmi tatil oluyor. Böylece 28 Ekim öğleden sonra başlayan tatil ile 29 Ekim'deki resmi tatil uygulaması birbirini takip ediyor.

Öğrenciler ve veliler, 28 Ekim'in tatil takvimindeki yerini değerlendirirken günün hangi saatinde resmi tatilin başladığını dikkate alıyor. Belirtilen düzenlemeye göre 28 Ekim'de resmi tatil saat 13.00'te başlıyor.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim'de özel sektör çalışanlarının yarım gün çalışıp çalışmayacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor. 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulanıyor. Bu tarih, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki tatil düzenlemesi kapsamında değerlendiriliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, özel sektör çalışanları için de resmi tatil oluyor. Bununla birlikte bazı hizmet kuruluşları, mesai karşılığında resmi tatil günlerinde de çalışabiliyor.

Bu nedenle 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerindeki çalışma düzeni değerlendirilirken resmi tatilin başlangıç saati ve hizmet kuruluşlarının çalışma durumu önem taşıyor. 28 Ekim'de resmi tatil öğleden sonra saat 13.00'te başlarken 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olarak uygulanıyor.