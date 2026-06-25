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25 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

25 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
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Altın fiyatları, 25 Haziran Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olurken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınına ilişkin güncel fiyatlar da piyasaların odağında yer alıyor. Peki, 25 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları, 25 Haziran Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatları üzerinde belirleyici olurken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınına ilişkin güncel seviyeler piyasaların odağında yer alıyor. Altın piyasasında yaşanan anlık değişimler yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Konuya ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 25 Haziran saat 09.51 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 5.955,09 TL, satış fiyatı ise 5.955,94 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,55 olarak kaydedilirken, gram altındaki sınırlı geri çekilme yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer alan çeyrek altın, 25 Haziran verilerine göre alışta 9.820,00 TL, satışta ise 9.909,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,73 olarak gerçekleşirken, çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (Altın/Dolar), 25 Haziran itibarıyla alışta 3.983,99 dolar, satışta ise 3.984,56 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,53 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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