24 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Altın fiyatları, 24 Haziran Çarşamba günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeyi sürdürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınına ilişkin güncel rakamlar da piyasalarda yoğun şekilde araştırılıyor. Altın piyasasında yaşanan son hareketlilik, yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Detaylar haberin devamında...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 24 Haziran saat 09.30 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın (Spot Altın TL/GR) alış fiyatı 6.105,85 TL, satış fiyatı ise 6.106,80 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,55 olarak kaydedilirken, gram altındaki sınırlı geri çekilme yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer alan çeyrek altın, 24 Haziran verilerine göre alışta 10.047,00 TL, satışta ise 10.138,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,65 olarak gerçekleşirken, çeyrek altın fiyatlarındaki hafif düşüş piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın (Altın/Dolar), 24 Haziran itibarıyla alışta 4.092,92 dolar, satışta ise 4.093,49 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,52 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ons altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, altın piyasasındaki son gelişmeleri ve fiyat hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.