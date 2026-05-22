22 Mayıs altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

22 Mayıs itibarıyla altın piyasasında yaşanan dalgalı seyir, yatırımcıların gözünü yeniden fiyat ekranlarına çevirdi. Gram altın, çeyrek altın ve diğer yatırım araçlarında gün içinde yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, piyasalardaki belirsizlik havası yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arayışı süren altın piyasasında güncel fiyatlar ve son durum merakla takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasasında güncellenen verilere göre gram altın alış fiyatı 6.667,73 TL, satış fiyatı ise 6.668,43 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,12 olarak kaydedilirken, döviz kuru ve küresel piyasalardaki hareketlilik fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alan çeyrek altın, alışta 10.822,00 TL, satışta ise 10.893,00 TL seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,18 olarak açıklanırken, piyasalardaki dalgalı seyir dikkat çekiyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı alışta 4.525,45 dolar, satışta ise 4.526,04 dolar seviyelerinde seyrediyor. Günlük değişim oranı %-0,54 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların risk algısı ons altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.