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19 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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19 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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19 Ekim 2026 Pazartesi günü gümüş piyasasında yaşanan fiyat hareketleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarındaki güncel değişimler merak edilirken, değerli metalin alış ve satış seviyeleri araştırılıyor. “19 Ekim gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüşte son durum ne?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

Gümüş fiyatlarında 19 Ekim Pazartesi günü yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağında bulunuyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken, ons gümüşteki değişimler de yakından izleniyor. Değerli metal piyasasını takip edenler, haftanın ilk işlem gününde fiyatların hangi seviyelerde seyrettiğini ve gümüşte yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. Peki, gram gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Haftanın ilk işlem gününde gram gümüşün alış ve satış fiyatları merak edilirken, değerli metaldeki son değişimler araştırılıyor. Gram gümüşün güncel fiyatı 91,7943 TL seviyesinde bulunuyor.

19 Ekim 2026 saat 09.41.08 itibarıyla gram gümüş yüzde 1,13 oranında değer kazandı. Önceki seviyesine göre 1,05 TL yükselen gram gümüşün alış fiyatı 91,7306 TL, satış fiyatı ise 91,8103 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar, haftanın ilk işlem gününde gümüş fiyatlarında yaşanan değişimleri ve gün içindeki olası hareketleri yakından takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yükseliş hareketi öne çıkıyor. Gram gümüş yüzde 1,13 oranında değer kazanırken, alış fiyatı 91,7306 TL, satış fiyatı ise 91,8103 TL seviyesinde işlem görüyor. Saat 09.41.08 itibarıyla 1,05 TL'lik artış kaydeden değerli metalin gün içindeki seyri yatırımcıların odağında yer alıyor. Gümüş fiyatlarında yaşanabilecek yeni değişimler, piyasayı takip edenler tarafından izleniyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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