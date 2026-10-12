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15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni düzenlemenin yürürlük tarihi belli oldu. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama zorunluluğu getirildi. Peki, 15 yaş altı sosyal medya yasağı ne zaman başlıyor? 2011'lilere sosyal medya yasak mı? Detaylar...

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 yaş altı sosyal medya yasağına ilişkin düzenleme, 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik, 10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle birlikte sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Platformlar, hesap oluşturma aşamasında kullanıcıların yaşını doğrulamakla yükümlü olacak. Yaş doğrulaması sonucunda 15 yaşını doldurmadığı belirlenen çocukların hesap açma talepleri reddedilecek.

Düzenleme yalnızca yeni hesap açılışlarını kapsamayacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce oluşturulan ve yaş doğrulaması yapılmamış mevcut hesaplar için de işlem yapılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, mevcut hesaplarda 31 Mart 2027 tarihine kadar en az bir kez yaş doğrulaması gerçekleştirecek.

Yaş doğrulaması sonucunda 15 yaşını doldurmadığı tespit edilen çocukların mevcut hesapları, kullanıcıya bilgi verilerek kapatılacak. Hesaplara ait veriler ise itiraz edilmesi durumunda itiraz süreci tamamlandıktan sonra, itiraz edilmemesi halinde gecikmeksizin silinecek.

2011'LİLERE SOSYAL MEDYA YASAK MI?

2011 doğumlu çocukların sosyal medya kullanımı, düzenlemede belirlenen 15 yaş sınırına göre değerlendirilecek. Yönetmelik kapsamında 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ sağlayıcıları tarafından hizmet sunulamayacak. Bu nedenle 2011 doğumlu kişilerin sosyal medya kullanıp kullanamayacağında doğum yıllarının yanı sıra 15 yaşını doldurup doldurmadıkları da belirleyici olacak.

15 yaşını doldurmamış kullanıcıların yeni hesap açma talepleri yaş doğrulaması sonucunda reddedilecek. Daha önce hesap oluşturmuş ve yaş doğrulaması yapılmamış kullanıcılar için de mevcut hesapların kontrol edilmesi gerekecek. Kontrol sonucunda 15 yaşını doldurmadığı belirlenen çocukların hesapları, kullanıcıya bilgi verilerek kapatılacak.

15 yaşını doldurmuş çocuklar ise sosyal medya hizmetlerinden tamamen dışlanmayacak. Bu kullanıcılar, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet kapsamında, yüksek düzeyde gizlilik ve güvenlik kurallarının uygulandığı hesapları kullanacak. Dolayısıyla düzenlemede belirleyici olan yalnızca doğum yılı değil, kullanıcının yaş doğrulaması sonucunda 15 yaş eşiğini karşılayıp karşılamadığı olacak.

YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK?

Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcıları, hesap oluşturma aşamasında kullanıcıların yaşını doğrulamak zorunda olacak. Bu işlem, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak teknik belirteç aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Sistemde kullanıcıların kimlik bilgileri yerine yalnızca 15 ve 18 yaş eşiklerinin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin bilgi bulunacak. Platformlar, yaş doğrulama belirtecini farklı amaçlarla kullanamayacak.

Yaş doğrulamasının ardından 15 yaşını doldurmadığı belirlenen çocukların hesap açma talepleri kabul edilmeyecek. Bir hesabın yaş sınırına aykırı kullanıldığına ilişkin makul şüphe oluşması halinde ise hesap askıya alınacak ve hesabın yeniden kullanılabilmesi için yaş doğrulaması istenecek.

15 YAŞINI DOLDURAN ÇOCUKLARIN HESAPLARINDA HANGİ KURALLAR UYGULANACAK?

Yönetmelik, 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya kullanımına da özel kurallar getiriyor. Bu yaş grubuna sunulacak hesaplarda yüksek düzeyde gizlilik ayarları varsayılan olarak uygulanacak. Hesaplar gizli olacak ve kullanıcılara kamuya açık hesap seçeneği sunulamayacak.

Çocukların takipçi ve takip ettikleri hesap bilgileri diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecek. Ayrıca çocuk hesaplarına yalnızca kullanıcının takip ettiği hesaplar mesaj gönderebilecek. Mesajlaşma özelliğinde görüldü bilgisine yer verilemeyecek.

Çocukların profil fotoğrafları, hesapları, paylaşımları ve görsellerinin ekran görüntüsünün alınmasını önlemeye yönelik teknik tedbirler de uygulanacak. Böylece 15 yaşını doldurmuş çocukların sosyal medya hesapları, genel kullanıma açık hesaplardan farklı güvenlik ve gizlilik kurallarına tabi olacak.

MEVCUT SOSYAL MEDYA HESAPLARI İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Yönetmelik, 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olsa da daha önce açılmış hesaplar için ayrıca bir yaş doğrulama süreci öngörülüyor. Sosyal ağ sağlayıcıları, mevcut hesaplarda 31 Mart 2027 tarihine kadar en az bir kez yaş doğrulaması yapmak zorunda olacak.

Bu doğrulama sonucunda 15 yaşını doldurmadığı belirlenen çocukların hesapları, kullanıcıya bilgi verilerek kapatılacak. Hesaplara ait veriler, itiraz edilmesi halinde sürecin tamamlanmasının ardından, itiraz edilmemesi durumunda ise gecikmeksizin silinecek.

15 yaşını doldurduğu belirlenen çocukların hesapları ise çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet kurallarına tabi olacak. Böylece düzenleme, hem yeni hesap açma işlemlerinde hem de mevcut hesapların kontrolünde yaş doğrulamasını zorunlu hale getirecek.