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15 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

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15 Ekim gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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15 Ekim 2026 Perşembe günü gümüş piyasasında yaşanan fiyat hareketleri, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram gümüş ve ons gümüş fiyatlarındaki son değişimler merak edilirken, değerli metalin güncel alış ve satış seviyeleri araştırılıyor. “15 Ekim gram gümüş ne kadar?”, “Gümüş bugün yükseldi mi, düştü mü?” ve “Gram gümüşte son durum ne?” soruları öne çıkıyor.

Gümüş fiyatlarında 15 Ekim Perşembe günü yaşanan hareketlilik yakından takip ediliyor. Gram gümüşün alış ve satış fiyatındaki son durum merak edilirken, ons gümüşteki değişimler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Gümüş piyasasını takip edenler, haftanın dördüncü işlem gününde fiyatların hangi seviyelerde seyrettiğini ve değerli metalde yükseliş ya da düşüş yaşanıp yaşanmadığını araştırıyor. İşte 15 Ekim 2026 Perşembe günü gümüş fiyatlarında son durum...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş fiyatları 15 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde gram gümüşün güncel alış ve satış fiyatları merak edilirken, değerli metalin piyasadaki son durumu araştırılıyor. Gram gümüşün alış fiyatı 89,1461 TL, satış fiyatı ise 89,2414 TL seviyesinde bulunuyor.

15 Ekim 2026 saat 10:04:13 itibarıyla gram gümüş yüzde 1,21 oranında değer kazandı. Önceki seviyesine göre 0,83 TL yükselen gram gümüş, 89 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Yatırımcılar, gün içerisinde gümüş fiyatlarında yaşanabilecek değişimleri yakından takip ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş piyasasında 15 Ekim 2026 Perşembe günü yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gram gümüş yüzde 1,21 oranında değer kazanırken, alış fiyatı 89,1461 TL, satış fiyatı ise 89,2414 TL seviyesinde işlem görüyor. Saat 10:04:13 itibarıyla gram gümüşte 0,83 TL'lik yükseliş yaşanırken, değerli metalin gün içindeki fiyat hareketleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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